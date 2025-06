Si bien la Selección Peruana hizo un aceptable trabajo defensivo ante Colombia, para nadie es un secreto que hizo falta más inventiva en el centro del campo y mayor desequilibrio individual cuando había espacios por delante. La ausencia de André Carrillo por lesión trastocó los planes de Óscar Ibáñez y este tuvo que cambiar de estrategia en Barranquilla, priorizando el orden táctico y el despliegue físico de sus jugadores.

Carrillo se quedó en Lima mientras el equipo estaba en suelo cafetero, cumpliendo con su terapia física para recuperarse de las molestias en el posterior del muslo izquierdo, un problema con el que llegó desde Corinthians, pero que no fue motivo para que lo desconvocaran. Así pues, por lo visto en los trabajos del último sábado, todo hace indicar que hay grandes posibilidades de que esté el martes frente a Ecuador.

La evolución de André Carrillo se va dando de forma favorable y el sábado hizo trabajos con balón con el resto de sus compañeros, dejando constancia de que no sentía ninguna molestia en la parte afectada de su muslo. Eso sí, el comando técnico de Óscar Ibáñez será cauteloso y no apurará su inclusión en la oncena titular si no está al 100 %.

André Carrillo tiene 11 goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Jugar de locales en el Estadio Nacional supone un cambio en la estrategia de Ibáñez, ya que la Selección Peruana no puede salir con el mismo plan reactivo con el que se paró ante Colombia. De esta manera, de contar con la ‘Culebra’ recuperada, el entrenador de la ‘Blanquirroja’ planea utilizarlo para darle mayor calidad y asociación a su mediocampo, algo que por momentos hizo falta en Barranquilla.

Por otra parte, Carlos Zambrano, quien salió en camilla durante el segundo tiempo contra la ‘Tricolor’, entrenó con normalidad y su presencia está más que descontada frente a Ecuador. A pesar de que el ‘Káiser’ encendió las alarmas hace unos días, nada lo sacará del compromiso de este martes.

De momento, lo único seguro es que Ibáñez mantendrá la línea defensiva conformada por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López, con Pedro Gallese en la portería. Del medio hacia adelante, es muy probable que haya más de una variante, por lo que por ahora sería muy apresurado bosquejar un equipo titular en su totalidad. Las próximas horas serán cruciales.

Óscar Ibáñez espera contar con André Carrillo para el partido contra Ecuador. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 0-0 con Colombia, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Ecuador en Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Dicho duelo está programado para este martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR