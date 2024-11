Pasaron cuatro meses desde la última vez que André Carrillo defendió los colores de la Blanquirroja. Fue en la derrota por 1-0 ante Canadá en el Children’s Mercy Park, por la fase de grupos de la Copa América. Ya no se mostraba desequilibrante como en sus mejores momentos en Europa; al contrario, se le veía lento y era superado fácilmente por los velocistas canadienses. La ‘Culebra’ no fue parte de los últimos partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026, pero ahora, gracias a su nueva versión en Corinthians, es muy probable que su nombre esté escrito en la próxima convocatoria de Jorge Fossati, con miras a los duelos de noviembre ante Chile y Argentina. ¿Qué puede aportar el volante al combinado patrio en estos momentos?

Es necesario recordar que a finales de septiembre, antes de enfrentar a Uruguay y Brasil, el técnico uruguayo sostuvo que tiene en el radar al exjugador de Benfica y que está esperando que recupere su nivel para poder convocarlo. “Creo que André está mejorando lo mostrado la vez pasada, en cuanto a su estado físico y su dinámica. Pero pensamos que, si no estamos seguros que va a tener minutos, como en algún momento dije, si no es opción 1 o 2, me parece que no está bien traerlos”, dijo aquella vez en conferencia de prensa. “Hay jugadores como él, y otros, que tienen un pasado muy importante en la selección. He demostrado que son jugadores que los tenemos en cuenta”, añadió.

¿Cómo es la versión de Carrillo en Corinthians?

Dejar Arabia Saudita fue una decisión difícil -vivía varios años y estaba acostumbrado al país-, pero llegar a Corinthians le ha permitido volver a jugar en el apasionante y aguerrido fútbol sudamericano. Además, en Brasil es donde se juega, por lejos, el fútbol más competitivo en el continente. En el ‘Timao’, que tiene a Ramón Díaz como entrenador, Carrillo tiene minutos como mediocampista por derecha en el sistema 4-3-1-2. El DT, consciente de que André ya no es el joven explosivo de Sporting de Lisboa, lo ha colocado en una posición donde es el nexo entre la defensa y el ataque del club paulista. Es el que se encarga de recibir y distribuir con claridad. Por supuesto, todavía le cuesta un poco en la marca por la velocidad de algunos rivales. Pero no tiene problemas en lanzarse e intentar agarrarlo.

Díaz conoce de primera mano el trabajo de Carrillo porque lo dirigió en Al Hilal. Por tal motivo, desde que la ‘Culebra’ debutó en Corinthians, en la derrota por 2-1 ante Botafogo por el Brasileirao, el peruano ha tenido minutos en los siguientes once partidos de forma ininterrumpida, contando la liga brasileña, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Lleva doce compromisos con la camiseta del ‘Timao’, en los que fue titular en cinco ocasiones. El trabajo del exjugador de Alianza Lima ha sido bien valorado por el hincha de Corinthians y también por la prensa brasileña. “Tiene capacidad para darle pausa y circulación precisa al balón”, dijo el portal UOL Esporte.

Depor conversó con Pedro Rodrigues, periodista y analista táctico que cubre los pormenores de Corinthians, sobre el presente de la ‘Culebra’. “Carrillo empezó como un winger, sobre todo por la derecha. Con el paso de los años, André perdió esa capacidad de explosión, pero ganó madurez de juego. Hoy André no tiene más la velocidad de los tiempos de Sporting, pero es un jugador que valora la posesión de balón. Tiene mucho criterio para tomar la decisiones dentro de la cancha. Sabe los momentos de acelerar y de pausar. Ramón Díaz lo tiene como tercer hombre de mediocampo, sobre todo por la derecha, por su pie derecho, pero cambia de lado durante los partidos con frecuencia cuando las cosas no están saliendo bien para el equipo”, comentó Rodrigues.

La hinchada valora el esfuerzo de André Carrillo y lo demuestra cada vez que el ‘Timao’ juega en el Neo Química Arena. “Carrillo es uno de los jugadores más ovacionados por los hinchas cuando la formación titular es anunciada en la cancha, así como cuando deja la cancha al ser reemplazado. Llegó con perfil bajo, sin mucho glamour, días después de la firma con Memphis Depay, que ha concentrado todas las luces, pero está la rompiendo. Ha tenido un par de partidos de muy buen nivel y el hincha está conforme con él. Aunque ante Racing no haya hecho un buen primer tiempo”, agregó Pedro.

Pese a que no termina de consolidarse en la posición, y que en la última caída ante Racing en Avellaneda -derrota que significó la eliminación del ‘Timao’ de la Sudamericana- no tuvo una buena actuación, en general Carrillo se está convirtiendo cada vez más en un hombre importante en el plantel del equipo paulista. Cabe mencionar que la ‘Culebra’ ya dio su primera asistencia en Brasil: lo hizo en la caída por 3-1 ante Sao Paulo, por la fecha 28 del Brasileirao. Desde la llegada del peruano, Corinthians mejoró y logró salir de la zona de descenso, pero todavía se encuentra peleando en la parte baja y necesita seguir sumando para no correr el riesgo de descender al final de la temporada.

¿Qué le puede aportar a la Selección Peruana?

Las selecciones sudamericanas comienzan a anunciar las convocatorias de cara a la próxima jornada doble de las Eliminatorias y pronto le toca a la Blanquirroja. A estas alturas, el regreso de André a la Bicolor es muy probable por su continuidad en Corinthians. En caso de que su nombre aparezca en el listado, ¿qué puede aportar la ‘Culebra’ al equipo de Jorge Fossati? Si hay algo que no se puede negar es la experiencia que tiene para jugar este tipo de partidos; sin embargo, hoy en día es muy importante el presente físico de un jugador y, hasta aquí, Carrillo cumple con lo establecido. ¿En qué posición podría jugar el volante en el 3-5-2 de la Selección?

Hay que recordar que sí llegó a tener minutos en tres partidos de la Bicolor bajo la dirección técnica de Fossati. Fue en los duelos amistosos ante Paraguay y El Salvador, y en el cotejo ante Canadá por la Copa América. En ninguno arrancó como titular, pero cuando le tocó ingresar a la cancha lo hizo reemplazando al puesto de interior por derecha. Sustituyó una vez a Wilder Cartagena y dos veces a Sergio Peña. En los últimos partidos de la Bicolor, el que más jugó en esa posición fue Cartagena. Luego, el DT ‘charrúa’ colocó a jugadores como Oliver Sonne y Jean Pierre Archimbaud. Carrillo tendría que esforzarse para obtener ese puesto en el esquema.

Rodrigues tiene claro que el nivel que ha mostrado Carrillo es importante y parecería suficiente para poder jugar en la Selección Peruana. “Hay que ver cómo Jorge Fossati arma su equipo. A Carrillo no le alcanza ahora jugar abierto por la derecha, le cuesta mucho. Por adentro, haciendo dupla con los volantes, más uno de marca, le queda bastante cómodo. Hasta puede jugar como segundo atacante, por detrás del ‘9′, función que ya ha realizado en Perú. Pienso que tiene un buen nivel para poder jugar en la Selección de Perú”, destacó el periodista.

“Carrillo tiene mucho criterio con la pelota. Es difícil que falle un pase, por ejemplo. El detalle es que a veces es muy horizontal, y ahí es cuando se le pide líneas de pases más verticales. Una virtud que quiero valorar es que usa la parte afuera del pie. Activa a sus compañeros así siempre. Sin pelota no aporta tanto y eso pesa en el Corinthians y seguro también en la Selección Peruana”, sentenció el comunicador. Carrillo puede ser útil en la creación del juego, aunque se sabe que las Eliminatorias demandan un esfuerzo físico importante, y Fossati tendría que evaluar las condiciones de la ‘Culebra’ para poder ponerlo, si es convocado, ante Chile o Argentina.

