El tiempo sigue avanzando y el puesto de entrenador de la selección peruana continúa vacante. Sin embargo, en Exitosa Deportes dieron novedades sobre la futura designación en la FPF, y el nombre apuntado es el de Ángel David Comizzo, actual entrenador de Atlético Grau de Piura. El detalle es que el ‘Indio’ podría dirigir a la par al cuadro norteño y también a la bicolor, en un panorama parecido al que en su momento hizo Fernando Diniz, quien dirigió a Fluminense y a la selección brasileña.

“No va a haber reunión finalmente en Brasil entre Tite y Agustín Lozano. El elegido es Ángel David Comizzo, quieren hacer como Diniz, y va a dirigir a Grau y a la selección peruana”, adelantaron en el programa radial. Eso sí, lo que falta definir es si solo será por la fecha doble de marzo, en los partidos ante Venezuela y Bolivia, o si será hasta el final de las Eliminatorias.

Al respecto, también se pronunció el periodista Gustavo Peralta en L1 Max. “Gusta mucho Ángel Comizzo, pero no es seguro que acepte porque la FPF buscaría un técnico interino ya no por seis partidos si no por menos (recordemos que se trabaja también en el técnico extranjero para el proceso 2030). Y eso, es muy complejo en aceptar para el estratega argentino. Ojo que hay dos opciones más”, apuntó.

“Ayer ‘Chemo’ del Solar recibió un ofrecimiento para dirigir a Perú solo en marzo, cosa que no será posible. Hoy hablarán con Carlos Silvestri, actual técnico de la U-17, para ofrecerle el mismo cargo”, agregó Eduardo Combe, periodista del mismo medio, en su cuenta de ‘X’. ¿En qué acabará todo?

Ángel Comizzo cumple su tercera temporada con Atlético Grau.

El futuro de la Selección Peruana

Si bien el tema logístico está resuelto por ahora, la Selección Peruana tiene una preocupación mayor que saber dónde jugará contra Bolivia en la próxima fecha de las Eliminatorias 2026: definir al entrenador que tomará la posta de Jorge Fossati, quien fue destituido de su cargo a comienzos de año. Lo único claro hasta ahora es que José Néstor Pékerman, a quien le ofrecieron el reto, no aceptó la propuesta hecha por la FPF.

Así pues, según señalaron en L1 Radio, en la Videna ven con buenos ojos la opción de que por ahora solo se haga cargo un entrenador interino, mientras se toman el tiempo para hallar al que finalmente comandará el proyecto pensando en el Mundial del 2030. Mientras eso se aclara, lo único cierto es que ya se oficializó la programación de los partidos de marzo: la ‘Blanquirroja’ recibirá a Bolivia el jueves 20 (8:30 p.m.) y visitará a Venezuela el martes 25 (7:00 p.m.).

TE PUEDE INTERESAR