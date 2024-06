Una de las grandes ausencias en la lista de 26 jugadores de Ricardo Gareca fue el nombre de Arturo Vidal, quien se pierde su primera Copa América desde su debut. El volante chileno, con gran experiencia y trayectoria, a pesar de tener dos títulos en este torneo, se quedó en su país y desde ahí realizó algunos comentarios cuestionando la decisión del ‘Tigre’ de no llevarlo a Estados Unidos, alegando que su no participación en este torneo internacional fue por decisión técnica (ver la nota aquí). Recientemente, previo al partido entre Perú vs Chile, el ‘Rey’ Arturo nuevamente lanzó una crítica contra el DT de la Roja y también provocó controversia con un mensaje polémico hacia la afición peruana, recordándoles los goles que les marcó en enfrentamientos pasados.

Este viernes, tanto la Selección Peruana como la Chilena hacen su debut en la Copa América 2024 en Dallas. En un partido que nos tiene acostumbrados a ser una lucha de inicio a fin, ambas selecciones mantienen una rivalidad conocida como el Clásico del Pacífico. Además, hay un punto aparte en este encuentro, ya que Ricardo Gareca, DT de la Roja, se enfrenta contra su exequipo, la Bicolor.

Sin embargo, el equipo peruano se muestra optimista de sacar un buen resultado contra su exentrenador, al que ahora ven como un rival más. Para este encuentro, ambas selecciones han acudido con su mejor equipo, aunque el país sureño dejó en el camino a algunos jugadores importantes como Gary Medel y Arturo Vidal, dos jugadores con experiencia y calidad que anteriormente disputaron este torneo y enfrentaron a rivales como nosotros.

El más incómodo por su ausencia ha sido Vidal, quien, a pesar de no ser convocado para el certamen continental, volvió a causar polémica. Cuando fue consultado por Ricardo Gareca, aseguró no conocerlo pero señaló que el Tigre debería recordarlo a él, por los goles que le marcó durante su etapa como DT de la ‘Bicolor’ entre 2015 y 2022, avivando una vez más lo que será el encuentro entre Perú y Chile en el AT&T Stadium.

“No lo conozco”, apuntó. “Él sabe (Gareca) quién es Vidal, los peruanos saben cuantos goles les metí en los ocho años que estuvo él”, precisó el volante de Colo Colo. Además, agregó respecto a la posibilidad de estar bajo sus órdenes. Si Dios quiere vuelvo a la selección, lo voy a conocer, pero es difícil hablar de alguien con quien no he trabajado nunca. Se nota que es un gran entrenador, por algo le ha ido tan bien”, sostuvo el ‘Rey’ Arturo para ESPN.

A pesar de haber ganado la Copa América en 2015 y 2016, el jugador chileno vivirá esta edición desde su casa. No obstante, también comentó sobre el encuentro en Dallas entre su selección y la peruana, destacando que Perú es un equipo fuerte y siempre competitivo en este torneo. “Se ve más fácil. Uno está afuera y puede hacer de todo. Hacer el goles de cabeza, tirar al centro y cabecearlo. Así que esa es la tranquilidad que tengo. Pero nada, apoyando. Ojalá que se saquen los primeros tres puntos. Va a ser un partido difícil porque contra Perú en las Copas Américas siempre son muy difíciles, pero hay un gran equipo. Están con confianza, ojalá lo aprovechen y empezar bien con el pie derecho”, comentó.

Perú vs. Chile: ¿a qué hora juegan?

Perú y Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El partido está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para pasar la Copa América 2024 en Latinoamérica por DSports (DGO en su versión de streaming). Sin embargo, en Perú, este duelo y todos los de la Selección Peruana podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión.





¿En qué estadio jugarán Perú vs Chile?

El emocionante encuentro por la Copa América 2024 entre Perú y Chile, conocido como el Clásico del Pacífico, está programado para este viernes 21 de junio y se llevará a cabo en el AT&T Stadium, situado en Arlington, Texas, Estados Unidos. Este estadio es el hogar de los Dallas Cowboys de la National Football League (NFL) y tiene una capacidad para albergar a 80,000 espectadores.

