El jueves 20 de junio comenzó la Copa América 2024 con el partido entre Argentina y Canadá en la fecha 1. La inauguración tuvo lugar en el Mercedes-Benz Stadium, precedida por un espectáculo de apertura lleno de brillo y esplendor, liderado por el cantante colombiano Feid, que sacó lo mejor de su repertorio musical. Mientras la Selección Peruana se concentra en Dallas, a un día de enfrentarse contra Chile, Renato Tapia decidió no perderse la ceremonia inicial y la observó desde su casa. Vale la pena recordar que el jugador no viajó a Estados Unidos luego de no llegar a un acuerdo con la FPF.





Renato Tapia publicó una foto de la inauguración de la Copa América 2024 desde su casa. (Foto: Captura)





La versión de Renato Tapia

El futbolista, a través de su comunicado, mencionó que “como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”. El volante de Celta de Vigo, a propósito de ello, dio detalles de la postura que tomó la Federación Peruana de Fútbol en medio de este escenario.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión/ No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, expresó el volante.

A su vez, Renato Tapia señaló: “Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucione el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

Finalmente, el mediocampista expresó que siempre ha considerado un “honor” y un “motor de vida” defender los colores del equipo de todos, una responsabilidad para la cual siempre se ha preparado con el fin de representar a su país. Ante las circunstancias actuales, envió sus mejores deseos a sus compañeros, en quienes confía plenamente para que den lo mejor en el campo. Además, aseguró que los apoyará y alentará “desde donde me toque estar”.

Renato Tapia explicó por qué no jugará la Copa América con Perú. (Foto: Renato Tapia / X)





La versión de Agustín Lozano y la FPF

En una entrevista con América Deportes, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), abordó el tema candente del momento: la situación de Renato Tapia y su decisión de no viajar con la delegación para afrontar el certamen de Conmebol, tras no recibir respaldo de la FPF. El representante del fútbol peruano, que se encuentra acompañando a la Bicolor en Estados Unidos, dijo cómo sucedieron los hechos.

La historia comenzó el 3 de junio, cuando Lozano se reunió con Tapia durante los entrenamientos. “Hablé con Renato y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF”, comentó Lozano. El presidente de la FPF explicó que el asunto necesitaba de una autorización y un consejo directivo. “Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados”, indicó. Esta necesidad de un proceso más formal y burocrático tomó tiempo y llegó a un punto crítico el día del partido con Paraguay. A pesar de las circunstancias, Tapia





Perú vs. Chile: ¿a qué hora juegan y dónde verlo?

Perú y Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El partido está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para pasar la Copa América 2024 en Latinoamérica por DSports (DGO en su versión de streaming). Sin embargo, en Perú, este duelo y todos los de la Selección Peruana podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión. Recuerda que en Depor te haremos vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.





