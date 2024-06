Este viernes 21 de junio, Chile jugará contra Perú en su debut en la Copa América 2024, marcando el inicio de un nuevo ciclo bajo la dirección oficial de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ fue uno de los primeros en presentar su lista de 26 jugadores para esta competición, aunque algunas ausencias generaron controversia en el país sureño, como la de Arturo Vidal. Antes del comienzo del camino de la ‘Roja’ en este certamen, el ‘Rey Arturo’ explicó las razones por las que no fue incluido en la lista final, expresando críticas hacia la decisión del argentino de no convocarlo para el torneo en Estados Unidos.

El volante de Colo Colo expresó su tristeza y desilusión por no poder participar en la Copa América en Estados Unidos con la selección chilena. Tras oficializarse la lista de 26, Arturo Vidal no fue convocado por el técnico argentino para el torneo internacional, lo que significa que se perderá la oportunidad de jugar el campeonato (alcanzó el primer lugar del certamen en el 2015 y 2016).

“No sé si se habló mucho, pero sí, me hubiese encantado estar. No me tocó está vez, pero hay que apoyar desde afuera para que a la selección le vaya bien, por el bien del fútbol chileno”, fueron las primera palabras del chileno. Asimismo, agregó. “Igual te da tristeza, te da rabia no poder estar porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador (Ricardo Gareca) que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores, a quienes él cree que le van a servir en la Copa América”, aseveró.

Finalmente, el futbolista hizo llegar un mensaje directo a Ricardo Gareca, dejando claro que está decidido a buscar una oportunidad para redimirse y ser convocado en los próximos partidos de las Clasificatorias Sudamericanas. “No estoy ahora, pero viene los partidos de las Eliminatorias que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial. Espero prepararme de la mejor forma, jugar mejor que la primera parte y pelear con Colo Colo en la Copa Libertadores y eso me llevará nuevamente a la selección”, comentó.

Es necesario recordar, que el futbolista chileno de 37 años fue inicialmente incluido por Gareca en la lista preliminar de 55 jugadores reservados, pero finalmente no fue convocado para jugar lo que habría sido su sexta Copa América, a pesar de haber sido una figura destacada en la ‘Generación Dorada’. Además, no participó en los últimos encuentros amistosos jugados por la Roja antes del comienzo de este torneo internacional.

Durante los últimos días, el equipo nacional de fútbol de Chile ya está en Dallas, Estados Unidos, dedicado a la preparación intensiva para su próximo partido del viernes contra Perú. Arturo Vidal muestra gran expectativa y determinación en lograr una victoria en este importante encuentro. “Ojalá a la selección le vaya bien por el fútbol chileno. Espero que debute con un triunfo si Dios quiere”, añadió el ‘King’ sobre sus expectativas para La Roja dentro del grupo A en el que también están el campeón Argentina y Canadá.

Este torneo de la Conmebol en Estados Unidos, representa el primer desafío oficial de Gareca al frente de la selección chilena. Desde que el DT argentino asumió el cargo, dirigió solo tres partidos: una victoria por 3-0 contra Albania, una derrota ajustada ante Francia por 3-2 y el más reciente, una contundente victoria por 3-0 sobre Paraguay en el Estadio Nacional de Santiago.





Carlos Caszely, respaldó a Gareca y arremetió contra Vidal

Durante una reciente entrevista con Radio ADN, se le pidió al exmundialista chileno Carlos Caszely su opinión sobre la lista final de jugadores seleccionados para representar a Chile en el importante torneo de la Conmebol. Además, el ‘Chino’ aprovechó la oportunidad para hablar sobre la ausencia de Arturo Vidal en la convocatoria, quien actualmente juega en Colo Colo.

“Arturo es un hombre que marca diferencias por toda su trayectoria, pero si él hubiese querido estar pendiente de la selección, no se hubiese ido de vacaciones a Estados Unidos y a andar en helicóptero, mejor hubiese estado preocupado en prepararse”, expresó. “Ha ido mejorando partido a partido, lo vimos con el gol que hizo para clasificar en Copa Libertadores y a Católica, pero si él hubiese estado interesado 100% en la selección, no se hubiese ido de vacaciones”, complementó.

Además, Caszely elogió el trabajo que el técnico argentino realizó con la selección chilena. Incluso se animó a comparar su proceso con el de Marcelo Bielsa, quien estuvo al frente de la selección chilena durante casi cuatro años. Es importante recordar que desde que el ‘Tigre’ asumió el cargo, dirigió solo tres partidos: una victoria por 3-0 contra Albania, una estrecha derrota por 3-2 ante Francia y, más recientemente, una clara victoria por 3-0 sobre Paraguay.

“Me sorprendió el equipo de Gareca el otro día frente a Paraguay, porque lo vi bastante ágil y muy parecido a lo que hacía Marcelo Bielsa con la selección: sin tanta vuelta o transición, sino que iban directo al arco contrario”, comentó el exmundialista, esperando que su selección realice un mejor torneo que en el 2021, donde los chilenos fueron eliminados en cuartos de final contra Brasil.

Carlos Caszely respaldó la decisión de Ricardo Gareca de no convocar a Arturo Vidal a la Copa América debido a su escaso compromiso con la selección chilena. (Foto: Composición Depor).





Convocados de Chile para Copa América

Gabriel Arias, Brayan Cortes Claudio Bravo; Matías Catalán, Mauricio Isla, Paulo Diaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Igor Lichnovsky, Benjamín Kuscevic, Thomas Galdames; Marcelino Núñez, Nicolás Fernández, Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Cesar Pérez, Diego Valdés, Esteban Pavez, Ben Brereton, Alexis Sánchez, Darío Osorio, Eduardo Vargas, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Maximiliano Guerrero y Cristián Zavala.

Convocados de Chile para Copa América. (Foto: @LaRoja).

Convocados de Chile para Copa América. (Foto: @LaRoja).





¿Cuántas veces ganó Chile la Copa América?

La selección de Chile hizo historia al consagrarse campeona de la Copa América en dos ocasiones: 2015 y 2016. Hace nueve años, celebrado en su propio país, ‘La Roja’ avanzó como líder del Grupo A. En los cuartos de final, derrotó a Uruguay por 1-0 y luego vencieron a Perú por 2-1 en las semifinales. En la final contra la Argentina de Lionel Messi, salió victorioso en tanda de penales.

En la Copa América Centenario, celebrada en Estados Unidos, Chile avanzó a los cuartos como segundo del Grupo D. Posteriormente, derrotó 7-0 a México en los cuartos de final, antes de vencer a Colombia por 2-0 en las semifinales. En la final, nuevamente se enfrentó a Argentina, y, tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y el tiempo extra, ‘La Roja’ se llevó la victoria en la tanda de penales por 4-2.

Chile conforma el Grupo A de la Copa América junto a Perú, Argentina y Canadá. (Foto: AFP)





¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por la Copa América?

Perú vs. Chile está pactado para jugarse desde las 7:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m. En Venezuela y Bolivia, será a las 8:00 p.m., mientras que en México (6:00 p.m.).





¿En qué canal ver Perú vs. Chile por la Copa América?

DIRECTV tiene todos los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024 en Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, este duelo, y todos los de la Selección Peruana, podrán ser visto también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión.

Perú y Chile se enfrentarán luego de cinco años por la Copa América. En el último encuentro en el 2019, la Bicolor ganó 3-0 a la Roja. (Foto: Agencias).





