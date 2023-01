En el último minuto del partido, ya en tiempo de descuento, la selección peruana estuvo cerca de anotar el empate en el partido vs. Paraguay. Sebastien Pineau lanzó el balón al corazón del área, hay un ligero desvío, pero el portero Angel Gonzalez estuvo atento para evitar el tanto de Perú. Ya no hubo tiempo para más, y el cuadro dirigido por Jaime Serna quedó eliminado del Sudamericano Sub 20, sin chances de clasificar al hexagonal final.

Durante la primera mitad, al cuadro peruano le costó salir a proponer, no tuvo ideas claras de ataque. Paraguay aprovechó una de sus primeras oportunidades para abrir el marcador. Fue en el minuto 33, con un cabezazo de Diego Gonzáles. Fue suficiente para obtener el triunfo. Por ahora, el cuadro ‘guaraní' sigue invicto en el certamen continental.

En el segundo tiempo, la selección peruana mejoró en el trámite de juego, pero no pudo concretar ninguna de las pocas chances que creó. Faltando unos minutos, el entrenador decidió colocar a los delanteros Otoya y Pineau, con los que fue más ofensivo, pero igual no pudo igualar el partido. Cuando estuvo cerca de hacerlo, apareció el portero paraguayo. Es la tercera derrota de Perú, tras las caídas ante Brasil y Colombia.





Perú vs. Paraguay: lo que se viene

Después del partido vs. Paraguay, la selección peruana enfrentará a su similar de Argentina el miércoles 25 de enero. El partido iniciará desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Perú ya no tiene ninguna posibilidad de clasificar al hexagonal final tras la derrota ante el cuadro ‘guaraní'.

Paraguay, por su parte, descansará en la fecha 4, y jugará vs. Brasil en la fecha 5 del Grupo A del Sudamericano Sub 20. El partido también se jugará en el Estadio Deportivo Cali, desde las 7:30 p.m. (horario peruano). La selección paraguaya se ubica en el primer lugar del grupo con 7 puntos. En segundo lugar está Colombia con 4 puntos.

Cabe destacar que los tres mejores equipos de cada serie pasarán a la fase final, donde deberán enfrentarse todos contra todos y se definirá al ganador por puntos. El que tenga la mayor cantidad de puntos al término de las cinco fechas de partidos se coronará ganador, siendo el último que ostenta este título la selección de Ecuador.





