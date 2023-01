El central Carlos Zambrano terminó su vínculo con Boca Juniors de Argentina y esta temporada vestirá la blanquiazul en Alianza Lima. De igual forma, Alex Valera se convirtió en jugador libre luego de que Al Fateh de Arabia Saudita no cumpliera con los pagos correspondientes y hoy el delantero ha vuelto a lucir la crema en Universitario de Deportes. ¿Afecta a la selección nacional que habituales convocados estén volviendo al torneo peruano?

Caso Zambrano, Valera y Cueva

“Toda marcha a una liga de menor competencia es un retroceso”, nos dice el entrenador Guillermo Esteves, quien ha dirigido clubes como Cantolao, Unión Huaral o Sport Loreto. “Pero acá tenemos que ver los contextos. Zambrano deja una liga fuerte, un club grande. Está apostando por competir en una Libertadores a gran nivel. Si esa es la mentalidad ganadora de Zambrano, al final la selección se verá beneficiada. Valera (en cambio) no tenía mucha participación (en el equipo saudí), así que jugar en Perú puede beneficiarle”, añade.

Vicente Cisneros, periodista de Gol Perú, sostiene que “en general, es mejor que los futbolistas de selección puedan jugar en el exterior, en mejores ligas que la nuestra”. Coincide, además, que en el caso de Valera “es mejor que tenga competencia en la Liga 1″, ya que en el torneo saudita no tenía minutos. No obstante, sobre el ‘Kaiser’ da una opinión diferente: “Lo de Zambrano sí es un retroceso volver de Argentina a Perú, porque (en el ‘Xeneize’) era titular”, señala.

Otro de los jugadores que podría retornar a Perú es Christian Cueva, uno de los pilares de la rojiblanca y actual jugador libre por falta de pagos de su exequipo el Al Fateh. “Creo que al igual que Valera, lo que nos interesa es que Cueva tenga ritmo de competencia. Si no puede hacerlo en el exterior, es mejor que juegue en el Perú”, indica Cisneros. Y prolonga: “Tiene a partir de abril la Copa Libertadores si ficha por Alianza Lima, un torneo donde jugará un mínimo de 6 partidos, además de la liga local, previo a las Eliminatorias que serían en junio. El peor escenario es que no tenga equipo o que no sume minutos en algún club del exterior”.

El hecho es que, en estos últimos años, los futbolistas nacionales han estado retornando al campeonato nacional. El profesor Esteves aclara que “si los jóvenes que regresan vienen a demostrar su experiencia internacional, la liga crecerá en nivel y eso beneficia a la selección”. Sin embargo, su preocupación mayor es que “no salgan más jugadores top”. “Tenemos que ver el recambio de una generación que nos ha dado muchas alegrías. Creo que tenemos que preocuparnos mucho en qué material humano nuevo pueda salir”, acota el entrenador.

Peruanos en el exterior

El periodista Cisneros, asimismo, hace hincapié en que, actualmente, pocos peruanos que se encuentra en el extranjero están teniendo bastantes minutos con sus clubes. “Hoy solo están jugando Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Marcos López, Pedro Aquino, Christofer ‘Canchita’ Gonzáles, André Carrillo, Edison Flores y Gianluca Lapadula, que tienen continuidad en sus equipos”, precisa.

Renato Tapia, por su parte, se ha vuelto suplente en el Celta de Vigo, mientras que Alexander Callens acaba de llegar al Girona y aún no debuta. El caso de Luis Abram es complicado, pues el Granada no lo tendrá en cuenta para este año, por lo que está en busca de un nuevo equipo. A todo esto, hay que sumarle que la MLS aún no arranca y la Liga 1 de Perú se está retrasando por las protestas sociales en el país. “Estamos junto a Bolivia en desventaja (porque hoy gran parte de los futbolistas peruanos no está jugando) en relación al resto de países de la Conmebol”, dice Cisneros.

¿Y cómo están los atacantes de la selección?

Uno de los principales delanteros que hoy tiene la rojiblanca es Gianluca Lapadula, quien milita en el Cagliari de la Serie B de Italia. En la actual temporada 2022-23, ha disputado 22 partidos, contando la Copa Italia y el torneo de Segunda División, y en total ha marcado 8 goles. Desde hace 11 partidos, es titular indiscutible en la escuadra de Claudio Ranieri. Alex Valera, en tanto, no tuvo un buen paso por el Al Fateh. En la segunda mitad del año pasado, solo jugó 5 de 10 partidos de la liga saudita y no anotó en ninguno. Este 2023 ha vuelto a la ‘U’.

Raúl Ruidíaz también aparece en el panorama. Es pieza clave en la ofensiva de los Seattle Sounders de la MLS, aunque el año pasado las lesiones no le han permitido jugar muchos encuentros; sin embargo, anotó 9 goles y dio 2 asistencias. Actualmente, está en pretemporada, pero, desde inicios de febrero, su equipo disputará el Mundial de Clubes de la FIFA. El ‘Rave Green’ chocará con el ganador del duelo entre Auckland City de Nueva Zelanda y Al-Ahly de Egipto.

Paolo Guerrero es otro de los artilleros que podría estar considerado por Juan Reynoso. El ‘Depredador, en 2022, tuvo una pésima segunda mitad de año. Tras superar su lesión a su rodilla derecha, llegó al Avaí de Brasil en julio, pero solo jugó 10 cotejos sin anotar un gol. En octubre se lesionó y no volvió a defender la camiseta del club brasileño. Para esta temporada, podría llegar al Racing de Argentina. Si pasa la revisión médica, podría convertirse en el nuevo atacante de la ‘Academia’.

Los demás delanteros que han sido tomado en cuenta por Reynoso son: Luis Iberico, José Rivera Martínez, Alexander Succar, Percy Liza y Santiago Ormeño. Los 3 primeros militan en la Liga 1 de Perú, que aún no comienza, mientras que los dos últimos se encuentran en el extranjero.

Iberico es titular con Melgar y en la campaña pasada encajó 13 goles en el torneo peruano y 2 en la Copa Sudamericana. Rivera, por su parte, jugará esta temporada en Universitario, pero en la campaña pasada estuvo en Mannucci; allí realizó 7 anotaciones. Succar, mientras tanto, tuvo mayor protagonismo en la ‘U’ en 2022 tras la salida de Valera y dio 5 goles, así como 5 asistencias.

¿Y los del exterior? Liza, en el Marítimo de Portugal, todavía no ha podido celebrar un gol de su autoría, pero ha tenido minutos en los últimos tres partidos de la Primeira Liga. En dos de ellos, fue titular. Ormeño, en tanto, está en busca de un nuevo club, porque Veljko Paunovic, técnico del Chivas de la Liga MX, ha señalado que no contará con el delantero nacional para lo que resta de la temporada.

Nombre Edad Actual club Liga Gianluca Lapadula 32 Cagliari Serie B de Italia Raúl Ruidíaz 32 Seattle Sounders MLS Alex Valera 26 Universitario de Deportes Liga 1 de Perú Paolo Guerrero 39 - - Luis Iberico 24 Melgar Liga 1 de Perú José Rivera Martínez 25 Universitario de Deportes Liga 1 de Perú Alexander Succar 27 Universitario de Deportes Liga 1 de Perú Percy Liza 22 Marítimo Primeira Liga de Portugal Santiago Ormeño 28 Chivas Liga MX

¿Y qué amistosos disputará Perú?

No hay una programación oficial de los próximos amistosos de la selección. Lo seguro es que la bicolor deberá jugar dos partidos en la Fecha FIFA de marzo de este año. El presidente de la ANFP de Chile, Pablo Milad, había hablado de un acuerdo entre Perú y la ‘Roja’ para que se midan en un duelo, pero desde la FPF habrían retrocedido. Según pudo conocer RPP, el técnico Reynoso ha pedido no enfrentar a selecciones sudamericanas en la siguiente Fecha FIFA.

Por eso, se está analizando rivales que han participado en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Según el mencionado medio, desde la Videna, están evaluando la opción de chocar con escuadras asiáticas, como la de Japón o la de Corea del Sur, que tienen buen nivel en su respectiva confederación. También está la idea de buscar un partido contra un país europeo como Alemania, al que la bicolor ya enfrentó en un amistoso en setiembre de 2018 con victoria de 2-1 para los ‘teutones’.

Quedando poco tiempo para marzo, la FPF ya debería concretar los encuentros amistosos en coordinación con el ‘Cabezón’ Reynoso, quien, a la fecha, ya ha dirigido a Perú en 4 cotejos, obteniendo tres victorias y una derrota. Se espera que siga obteniendo más triunfos, pero, sobre todo, que arme y encuentre el equipo que afrontará las Eliminatorias a Canadá, Estados Unidos y México 2026.

