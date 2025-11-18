Desde el Estadio Olímpico Fisht, vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, este martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m. (horario en territorio peruano, con dos horas más en Chile). ¿Qué canales pasan el partido? En Perú, la transmisión se verá por , América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD), mientras que en Chile se televisará por Chilevisión (CHV) y ESPN (Disney Plus Premium). La Selección Peruana llega a este encuentro después de empatar por 1-1 con Rusia, mientras que la ‘Roja’, también en un amistoso con los rusos, se impuso por 2-0. ¡Depor te trae todos los detalles de este encuentro!

Perú vs. Chile se enfrentan en amistoso FIFA. (Video: La Bicolor)
