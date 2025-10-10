ATV (Canal 9) EN VIVO, transmiten el partido vs. EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por un . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: además de ATV (Canal 9), también se podrá ver por América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD); en Chile será televisado por: Chilevisión (CHV) y ESPN (Disney Plus). No sigas este choque por Fútbol Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 6:00 p.m., mientras que en territorio chileno arrancará a las 8:00 p.m. Depor te ofrecerá todos los detalles de la transmisión en la web de Depor, en el debut de Manuel Barreto como DT interino de la ‘Bicolor’.

ATV (Canal 9) transmiten el partido Perú vs. Chile. (Video: FPF)
ATV (Canal 9) transmiten el partido Perú vs. Chile. (Video: FPF)

TAGS RELACIONADOS