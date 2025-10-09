Perú vs. Chile jugará este viernes 10 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago, Chile), donde los dirigidos por Manuel Barreto tendrán su primera prueba con rostros nuevos dentro del plantel, con el objetivo dar los primeros pasos pensando en el proceso clasificatorio para el Mundial del 2030. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La Selección Peruana llega a este partido con un plantel renovado, que en un principio contó con 24 convocados, pero tuvo que reducirse a 23 tras la desconvocatoria de Kevin Quevedo por motivos personales. Así pues, Manuel Barreto, director técnico interino, buscará sacar las primeras conclusiones de su breve trabajo en este Clásico del Pacífico.

Recordemos que Barreto se puso el buzo de la ‘Blanquirroja’ luego de la salida de Óscar Ibáñez, quien en un principio había sido informado que seguiría al mando del equipo luego de las Eliminatorias, pero finalmente no continuó ante la decisión de Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Así pues, se dio este nuevo inicio con la ‘Muñeca’ a la cabeza.

Hay que tener en que Barreto solo estará con la Selección Peruana hasta los amistosos de noviembre, pues su verdadero cargo es el de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. Mientras eso sucede, Ferrari viene trabajando en la elección del entrenador que tomará este fierro caliente y tendrá la misión de liderar el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo del 2030.

“Tengo claro que, como entrenador peruano, el honor más grande es ser seleccionador de tu país. También sé que mi rol es el de jefe de la Unidad Técnica de Menores, y ese es el que retomaré cuando pasen estos partidos que me toca dirigir”, sostuvo el exdirector deportivo de Universitario de Deportes en su última conferencia de prensa.

“Estoy a puertas de un proceso de diagnóstico que me ha tocado liderar, para entregar un plan estratégico de cinco años. Hay caminos que debemos recorrer para mejorar y trabajar por el fútbol peruano. Es un rol que me apasiona y que, junto al grupo de trabajo y los clubes, vamos a sacar adelante”, agregó.

Por el lado de Chile, la situación es muy similar, considerando que cerraron las Eliminatorias 2026 en el último lugar. Aunque el entrenador interino principal es Nicolás Córdova, este recién se libero tras el Mundial Sub-20 con la ‘Roja’, por lo que su asistencia Sebastián Miranda estará en el banquillo contra la Selección Peruana.

Por otro lado, a horas de este amistoso en La Florida, el seleccionado mapochino informó una sensible baja: Lucas Assadi. El delantero de 21 años es uno de los abanderados del recambio generacional en el cuadro sureño, pero por problemas de salud quedó desafectado. En su reemplazo, se integró Lautaro Millán, quien viene de disputar el Mundial Sub-20.

Cabe resaltar que esta no es la única ausenciaconfirmada. La Selección de Chile también decidió dejar fuera de la convocatoria a Iván Román, volante de 19 años del Atlético Mineiro. Esta situación se dio producto de un dolor constante en la mano izquierda. En ese sentido, el comando técnico también optó por dos nombres más que integraron la plantilla del Mundial Sub-20: Ian Garguez (Palestino) y Agustín Arce (Limache).

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El encuentro entre Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App. En señal abierta de Perú, se podrá seguir el duelo por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que desde Chile a través Chilevisión (CHV), su versión digital por MICHV y vía Disney Plus (ESPN). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

