Desde el (Leganés, España), juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un amistoso FIFA. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en las señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. Si cuentas con el servicio de streaming de Movistar TV, podrás mirarlo vía Movistar TV App. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 31 de marzo desde las 13:00 horas (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil).

ATV transmitirá el encuentro entre Perú vs. Honduras. (Video: La Bicolor)
ATV transmitirá el encuentro entre Perú vs. Honduras. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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