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¡Autogol de Pedro Gallese! Error en salida de Perú y llegó el 3-0 de España
¡Autogol de Pedro Gallese! Error en salida de Perú y llegó el 3-0 de España
Pese a que la ‘Bicolor’ cerró el primer tiempo con mejores momentos, en la segunda mitad nuevas desatenciones defensivas dejaron en exposición a Gallese que, con inseguridad, en lugar de despejar el balón la encajó en el arco.
Autogol de Pedro Gallese puso el 3-0 del España vs Perú en amistoso. (Video: América TV)
El ambiente mundialista en Puebla terminó pasándole una factura muy alta a la Selección Peruana en su último examen preparatorio. En el Estadio Cuauhtémoc, España ratificó sus credenciales de favorita al título de la FIFA exponiendo las licencias defensivas de la Blanquirroja. La noche se tornó aún más gris en el complemento cuando la implacable presión alta del equipo de Luis de la Fuente forzó un costoso error en la salida nacional. Rodri recuperó el esférico y filtró un pase quirúrgico para Yéremy Pino por el carril derecho; el extremo lanzó un centro raso que con mucha mala fortuna terminó siendo desviado por Pedro Gallese hacia su propia valla. Un autogol doloroso para el experimentado arquero que selló el 3-0 definitivo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.