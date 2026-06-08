Autogol de Pedro Gallese puso el 3-0 del España vs Perú en amistoso. (Video: América TV)
Autogol de Pedro Gallese puso el 3-0 del España vs Perú en amistoso. (Video: América TV)

El ambiente mundialista en Puebla terminó pasándole una factura muy alta a la en su último examen preparatorio. En el Estadio Cuauhtémoc, España ratificó sus credenciales de favorita al título de la FIFA exponiendo las licencias defensivas de la Blanquirroja. La noche se tornó aún más gris en el complemento cuando la implacable presión alta del equipo de Luis de la Fuente forzó un costoso error en la salida nacional. Rodri recuperó el esférico y filtró un pase quirúrgico para Yéremy Pino por el carril derecho; el extremo lanzó un centro raso que con mucha mala fortuna terminó siendo desviado por Pedro Gallese hacia su propia valla. Un autogol doloroso para el experimentado arquero que selló el 3-0 definitivo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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