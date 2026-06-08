Selección Peruana
Perú vs. España EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis América TV, ATV, ESPN y Movistar Deportes
Perú vs. España juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy lunes 8 de junio desde México por un amistoso FIFA. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión exclusiva de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9), ESPN (Disney Plus) y Movistar Deportes.
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¿En qué canales ver el partido entre Perú vs. España?
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV Canal 4, ATV Canal 9, ESPN (Disney Plus), Movistar Deportes. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.