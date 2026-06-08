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Perú vs. España EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis América TV, ATV, ESPN y Movistar Deportes

Perú vs. España juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy lunes 8 de junio desde México por un amistoso FIFA. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión exclusiva de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9), ESPN (Disney Plus) y Movistar Deportes.

Perú vs. España. (Diseño: Depor)
Perú vs. España. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver el partido entre Perú vs. España?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV Canal 4, ATV Canal 9, ESPN (Disney Plus), Movistar Deportes. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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¿A qué hora juegan Perú vs. España?

Perú vs. España se enfrentan este lunes 8 de junio desde las 9:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

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El Estadio Cuauhtémoc será el escenario principal del partido entre Perú vs. España.

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Perú vs. España se enfrentan por amistoso internacional previo a la Copa del Mundo.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Perú vs. España.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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