Por un nuevo amistoso internacional, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de América TV (Canal 4), América tvGO y Bicolor+ (TV360 by Bitel) para todo el Perú. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el (Lima, Perú), está programado para las 20:00 horas del martes 29 de septiembre. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas.

Perú vs. Bolivia será televisado por América TV, América tvGO, Canal 4, Bicolor+ y Bicolor+ Premium. (Video: Bicolor)
Perú vs. Bolivia será televisado por América TV, América tvGO, Canal 4, Bicolor+ y Bicolor+ Premium. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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