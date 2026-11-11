En el Estadio Alejandro Villanueva (La Victoria, Lima), Perú vs. Bolivia se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional por fecha FIFA, pactado para este viernes 13 de noviembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan ambos equipos a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

La Selección Peruana llega a este partido luego de perder por 2-0 ante Colombia en su último amistoso, el cual se complementó con otros tres disputados en Norteamérica: caída por 2-0 a manos de Canadá, empate por 1-1 con México y otra derrota por 4-1 ante Estados Unidos.

Los antecedentes de la ‘Bicolor’ no son los mejores, pues la fecha FIFA dejó varias conclusiones negativas de este nuevo proceso con Mano Menezes en el banquillo y que pronto va a cumplir un año. En ese sentido, en la interna saben que necesitan un triunfo con urgencia para refrescar la confianza del plantel.

En el papel, Bolivia es un rival de menor jerarquía que los de la fecha FIFA de septiembre y octubre, pero eso no debería convertirse en un exceso de confianza para la ‘Blanquirroja’. Este, además, será el primer partido del equipo de Mano Menezes en suelo peruano, un detalle que no puede pasar desapercibido.

Mano Menezes dirigirá su primer partido en Lima al mando de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Francesco Andrealli, una de las caras nuevas de la última convocatoria de la Selección Peruana, conversó recientemente con Bicolor+ y habló sobre cómo lo recibieron en la Videna. Asimismo, el volante ítalo-peruano valoró la importancia de estar rodeado de un buen ambiente y con futbolista de mayor jerarquía.

“Es un orgullo para mí estar acá, un placer como siempre. Son buenos chicos, que siempre me han ayudado desde la primera vez que llegué, durante los entrenamientos y conversando con ellos. Me gusta mucho de este equipo que siempre están con bromas, que hay un gran ambiente y eso es fantástico”, comentó.

Bolivia, por su parte, también llega a este partido con la urgencia de un triunfo para sacudirse de las derrotas frente a Argentina (4-0) y Paraguay (2-0), golpes que dejaron en claro que el equipo de Óscar Villegas todavía tiene mucho por mejorar pensando en el próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030.

Habiendo alcanzado el repechaje para la Copa del Mundo 2026, pero sin éxito tras ser eliminados por Irak, el combinado altiplánico también está atravesando por un recambio generacional. Veremos si son capaces de dar el golpe en Matute y aguarle la fiesta a los dirigidos por Mano Menezes.

Miguel Terceros es una de las armas ofensivas más desequilibrantes que tiene Bolivia. (Foto: AFP)

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. En países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, el duelo iniciará a las 10:00 p.m., en Bolivia a las 7:00 p.m. y en España a las 2:00 a.m. del sábado 14.

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