Por un nuevo amistoso internacional, vs. se vieron las caras con la transmisión exclusiva de América TV (Canal 4), América tvGO y (TV 360 by Bitel) para todo el Perú. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Nu Stadium (Miami, Estados Unidos), estuvo programado para las 18:45 horas del martes 6 de octubre del 2026. Depor te hizo vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas. ¡No te lo puedes perder!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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