Por un nuevo amistoso internacional, Perú vs. México se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de América TV (Canal 4), América tvGO y Bicolor+ (Bitel 360) para todo el Perú. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos), está programado para las 20:00 horas del martes 29 de septiembre. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias en cada una de sus plataformas. ¡No te lo puedes perder!

Perú vs. México: previa del amistoso

¿Cómo acceder a Bicolor+ para ver Perú vs. México?

Los hinchas que quieran seguir el Perú vs. México mediante Bicolor+ deberán ingresar a la plataforma TV360 by Bitel, donde se encuentra disponible esta señal. El servicio puede utilizarse desde la página web o mediante su aplicación para dispositivos compatibles.

¿Dónde ingresar para ver Bicolor+?

Bicolor+ está disponible dentro de TV360 by Bitel, por lo que los usuarios pueden acceder desde un navegador web o desde la aplicación oficial de la plataforma. De esta manera, la transmisión puede seguirse desde distintos dispositivos conectados a internet.

¿Se puede ver Bicolor+ desde un celular?

Sí. TV360 by Bitel cuenta con aplicación para dispositivos móviles, disponible para sistemas como Android y iOS. Los usuarios podrán ingresar desde su smartphone o tablet y buscar la señal de Bicolor+ para acceder al contenido disponible.

¿Se puede ver Bicolor+ desde un Smart TV?

Sí. La plataforma TV360 by Bitel también está disponible para Smart TV, por lo que los usuarios pueden acceder al servicio directamente desde un televisor compatible y disfrutar de la programación de Bicolor+ en una pantalla grande.

¿Cuánto cuesta Bicolor+ Premium?

La señal Bicolor+ Premium tiene un precio de S/7 mensuales, de acuerdo con la información publicada por la Liga de Fútbol Profesional. Este plan incluye partidos de la Selección Peruana, además de otros contenidos exclusivos.

¿Bicolor+ transmitirá el Perú vs. México?

Sí. Bicolor+ forma parte de las opciones digitales anunciadas para seguir los amistosos de la Selección Peruana, por lo que los usuarios podrán recurrir a esta plataforma para ver el encuentro frente a México. El partido está programado para este martes 29 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora peruana).

Perú vs. México. (Video: La Bicolor)