Transmisión de América TV para ver el partido de Perú vs. Uruguay por la Jornada 17 de Eliminatorias 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)

El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario que albergue el partido de Perú vs. Uruguay, este jueves 4 de septiembre, por la Jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido será transmitido por América TV (Canal 4), que llevará en señal abierta todas las incidencias de este importante juego, donde un triunfo de los charrúas los meterá directamente al Mundial, mientras que Perú luchará por 3 puntos que le permitan aún soñar con el repechaje. Recuerda que el inicio del partido será desde las 6:30 p.m. hora de Lima o desde las 8:30 p.m. hora de Montevideo.

América TV EN VIVO: dónde ver Perú vs. Uruguay online por Eliminatorias 2026 (Video: @SeleccionPeruana)
