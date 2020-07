Desde la Copa América del año pasado algo quedó claro en la pizarra de Ricardo Gareca: ver el nombre de Christofer Gonzales ya no es símbolo de sorpresa. De a pocos fue ganando terreno en la volante de la Selección Peruana: ‘Canchita’ conversó con ‘El Tridente Depor’ de esta etapa en la bicolor y no dudó en llenar de elogios a Paolo Guerrero. Por supuesto, también se refirió a su presente con Sporting Cristal.

“A Paolo Guerrero lo pongo en el puesto uno, en un top cinco de mejores delanteros de la actualidad. Es un extraordinario jugador. Tienen mucho carácter para jugar. Uno siempre lo tiene como apoyo. Es un gran líder y un jugador muy completo. Es un privilegio jugar con él arriba, ya que es un delantero que define cosas y muy eficaz. Es un honor tener un delantero de esa magnitud”, mencionó el mediocampista.

Christofer Gonzales, a su vez, no ‘esquivó' la pregunta sobre Claudio Pizarro. “A él lo pongo en el puesto dos de delanteros, de ahí vienen puros peruanos”. Luego ‘Canchita’ sostuvo que “Jefferson Farfán es un atacante potente. Sería bueno para la Selección Peruana que jueguen dos delanteros arriba (la ‘Foquita’ y Guerrero). Imagínate, ganaríamos mucho”.

La competencia en el equipo de todos

Seleccionado desde 2013, Christofer Gonzales es consciente del rival que tiene al frente para pelear un puesto en la ‘sele’. “Yo creo que es más con Yotún por el puesto en el cual me utiliza el ‘Profe’. Me hace jugar bastante en el medio, así como ‘Yoshi’”, aseguró. Un detalle: es buen ojo el de Ricardo Gareca, pues ‘Canchita’ indicó que “es (ese puesto) donde yo me inicié y jugué en inferiores”.

Con relación a su presente con Sporting Cristal, Christofer añadió: “Fue lindo el reencuentros con mis compañeros, luego de tres meses entrenando vía Zoom. Ahora estamos en la fase 4, tenemos contacto al entrenar, pero siempre con cuidado. Esto no es un juego. Estamos enfocados en lo que quiere Roberto Mosquera y queremos lograr todas las metas como institución”.

