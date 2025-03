Luego de cumplir su fecha de sanción, Carlos Zambrano será una de las novedades en el once titular de la Selección Peruana para visitar a Venezuela en Maturín este martes, por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026 . El defensor destacó la importancia de haber regresado al triunfo contra Bolivia y apunta a la necesidad de conseguir un triunfo frente a la ‘Vinotinto’ para mantenerse con opciones de clasificar al Mundial.

“Gracias a Dios, se dio el objetivo principal que era ganar. Estamos en una situación muy incómoda, seguimos prácticamente últimos. Y tenemos que seguir remando, no podemos bajar los brazos. Estamos con la ilusión de que este puede ser nuestro envión anímico para poder renacer, porque estábamos últimos en la tabla y con muy pocas opciones. Creo que esta fecha doble, son seis puntos que tenemos que apuntar”, expresó el ‘León’ en ‘Teledeportes’.

Zambrano calificó de “rival directo” a Venezuela, que también necesita los puntos para soñar con el repechaje. Como se sabe, la ‘Vinotinto’ suma 12 puntos, mientras que la Bicolor registra 10 unidades. Actualmente, el séptimo puesto lo tiene Bolivia con 13 puntos, que recibe a Uruguay en La Paz. Un traspié en Maturín sería fatal para la selección, dado que se alejaría de la lucha por ir al Mundial.

“Sabemos que es un partido a ganar. Es prácticamente nuestra última bala. Es un rival muy directo, que si ganamos nos metemos a la pelea; pero si perdemos, se acabó el sueño. Nosotros la tenemos clara. Así como ustedes periodistas opinan y comentan, como jugadores sabemos que este es el partido”, manifestó el defensor.

Es más, por conseguir el objetivo, Zambrano asegura que se entregará íntegramente durante el partido. “Lo importante es sumar. Como siempre, dar lo máximo de mí, entregarme al 100% y no guardarme nada, por más que mi integridad esté en riesgo, no me importa. Creo que es un partido en el que tenemos que dejar la vida”, precisó.

Carlos Zambrano reaparecerá ante la 'Vinotinto'. (Foto: Jesús Saucedo / GEC).

Sobre Garcés y Guerrero

En otro momento, Zambrano destacó el nivel de Renzo Garcés, quien llegó la ‘5′ en la espalda en el partido contra Bolivia. “De broma entré unos segundos al camerino y justo le vi la ‘5′. Se lo merece, creo que se ha ganado un lugar a punta de trabajo. Es un gran chico, muy buena persona, y futbolísticamente está haciendo las cosas muy bien. Creo que merece estar aquí e hizo un tremendo partido, nunca lo dudé”, apuntó.

Además, defendió a Paolo Guerrero de las críticas. “¿Qué le vamos a decir a Paolo? Si es nuestro máximo referente, al igual que Claudio (Pizarro) en su momento. Son injustos a veces cuando lo retiran, pero creo que se nota la calidad. Tal vez no te pueda dar 90 minutos al mismo ritmo, pero se mantiene muy bien físicamente. Creo que en Alianza Lima está haciendo las cosas bien y es digno de admirar”, dijo.

Renzo Garcés fue uno de los mejores en el partido contra Bolivia. (Foto: GEC),

¿Cuándo es el partido entre Perú vs. Venezuela?

Luego de vencer a Bolivia por 3-1 en el Nacional, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Venezuela, por la jornada 14 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el martes 25 de marzo desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en Venezuela) y tendrá lugar en el Estadio Monumental de Maturín.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta del territorio peruano, mientras que Movistar Deportes cuenta con los derechos televisivos para la señal de cable. Además, en suelo venezolano se podrá ver por Venevisión y ByM Sport. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.





