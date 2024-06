Cada vez quedan menos días para lo que será el debut de Perú en la Copa América 2024. La escuadra bicolor se medirá ante Chile el 21 de junio y Jorge Fossati comienza a armar sus piezas para llegar de la mejor manera. Uno de los posibles titulares es Carlos Zambrano, quien ocuparía la zaga central. A propósito, el futbolista habló sobre el papel del equipo de todos para este certamen, comparando la expectativa de los años anteriores. Además, dejó un mensaje para Ricardo Gareca, quien ahora dirige a ‘La Roja’.

“Nunca nos han visto como favoritos, no es la primera vez que nos ponen en este papel. Tenemos un grupo complicado. Gracias a Dios en las últimas Copas, en estadística, nos ha ido bien, hemos pasado (de ronda). Pero ahora clasifican dos, no tres, o sea va a ser mas duro. El partido contra Chile va a ser clave, lo mismo pensarán ellos imagino”, declaró para Liga 1 MAX.

A sus 35 años, buscará demostrar que es uno de los experimentados entre los convocados, con la idea de ganarse un puesto en el once titular: “Esta Copa América va a ser muy difícil y en lo personal me siento bien. A mi las críticas no me mueven. Siempre se va a decir mucho de mí porque soy uno de los referentes”.

Carlos Zambrano fue una de las figuras de Perú frente a Paraguay. (Foto: Getty Images)

Carlos también respondió si es que será su última participación del certamen continental. Su primera aparición se dio en el año 2015, donde fue titular con Ricardo Gareca como DT. La última vez fue en el año 2019, donde fue subcampeón tras perder la final ante Brasil.

“Es cada cuatro años, en el 2028 tendría 39. Es complicado llegar a esa edad con el nivel de Paolo por ejemplo. No lo tengo en mente, pero el fútbol es impredecible a veces. Uno va llevando el día a día, mientras tanto hay que disfrutar el momento. Esta es mi última Copa América. En el campo uno disfruta mucho”, apuntó.

El mensaje para Ricardo Gareca

Respecto a la presencia de Ricardo Gareca como director técnico de Chile, Zambrano confesó que no está preocupado por esta situación, ya que los últimos resultados en Copa América han sido favorables para la bicolor. Cabe resaltar la última ocasión que se enfrentaron, en el torneo, fue en 2019 con una victoria de Perú por 3-0 ante ‘La Roja’.

“A mí me tiene sin cuidado el tema de Gareca. Sabemos cómo puede pensar, cómo puede trabajar, pero al final depende de cada jugador. La calidad de jugador que tengan allá. Él confiaba mucho en el futbolista peruano, él era consciente que somos uno de los países de Sudamérica que mejor técnica tenemos, pero tenemos que canalizar bien esas cosas y tratarlo de la mejor manera”, confesó.

En relación a la preocupación por lo que puedan hacer, ahora bajo la dirección técnica de Jorge Fossati: “De todas maneras (preocupación por lo que Perú pueda hacer), en los partidos de selección nunca está dicho nada. Los últimos resultados han sido favorables para nosotros”.

Ricardo Gareca tendrá su estreno oficial con Chile enfrentando a Perú en la Copa América. (Foto: EFE)





Perú vs. Chile: a qué hora y dónde ver Copa América

Perú vs. Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El partido está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024 en Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, este partido y todos los de la Selección Peruana, podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





