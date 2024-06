El Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones Deportivas Dedicadas a la Práctica del Fútbol (Proyecto de Ley 1137/2021-CR), cuyo propósito es regular los procedimientos concursales y facilitar la estabilidad financiera de ciertos clubes del balompié nacional, sigue dando qué hablar. Luego de la carta de Alianza Lima, mostrando su desacuerdo sobre esta legislación, y la respuesta de Universitario de Deportes, Jean Ferrari -administrador del club crema- dio dar más detalles sobre este panorama.

El administrador crema estuvo en el programa ‘Ni Loco, Ni Santo’ de Con Señal TV donde dio sus impresiones sobre los orígenes de esta ley y el fondo de la misma. Asimismo, habló sobre la deuda concursal y corriente de Universitario de Deportes y el plazo que se ha puesto para subsanar dicho monto corriente. “Esta es un ley que se inició con la Ley 31729, un acreedor por medio de una ruta la cuestiona y la lleva al Tribunal Constitucional, el TC ratifica la constitucionalidad de la ley y señala que en un periodo de tres años se tiene que modificar para que esa ley, que hoy es provisional, tenga que ser estable. Esa indicación se la da al Congreso”, comenzó diciendo.

“Los congresistas hicieron una ley para la modificación de esta provisional para que los clubes de fútbol que están complicado financieramente paguen de manera obligatoria, ese es el fondo de la norma. Te ponen una especie de cronograma en función a la cantidad del monto que debes. Si el monto llega a 20 millones, tienes 10 años de tope para pagar. Si es mayor a 100 millones, no debe pasar los 30 años”, comentó Ferrari en diálogo con Paco Bazán y Erick Delgado.

Asimismo, el administrador de la ‘U’ tocó el tema de la deuda que tiene el club y de cómo tomó las riendas de la institución desde el punto de vista financiero. “Solo la deuda concursal, según lo que dice Indecopy, está alrededor de los 500 millones de soles, es un monto que está judicializado; hay todo un proceso legal donde se tiene que hablar de un sinceramiento. Por otro lado, está la deuda corriente, yo la recibí en 68 millones de soles, ahora estamos aproximadamente en 32 millones”, sostuvo.

Siguiendo la tendencia y ritmo que ha marcado, Ferrari apunta a que en dos años, la deuda corriente podría ya estar resuelta. “Como lo estamos haciendo, en un promedio no mayor a dos años, podríamos pagar la deuda corriente y en paralelo ir pagando la otra deuda. La norma dice que si tú no cumples con tres cuotas, te regresas al proceso concursal, un proceso nefasto que no funciona, que nunca se pagaron las deudas. Sería terrible no solo para la ‘U’, también para Sport Boys. Esta norma no le afecta en nada a Alianza”, dijo el administrador.

Por otro lado, Jean Ferrari también explicó el porqué de su reacción polémica al banco de Sporting Cristal, durante el partido que terminó 4-1 en el Monumental. Aquella vez, fue captado por las cámaras y videos mandando a callar a la zona técnica rimense. El administrador crema reveló que no fue para Enderson Moreira, sino para su asistente técnico.

“Era para el asistente del entrenador, porque cuando nos hacen el 1-0, él voltea a donde estábamos y nos grita el gol. Sabiendo que es parte del fútbol, me quedé callado. Hicimos el 1-1 y nosotros festejamos en cortito, hicimos el 2-1 y aún no podíamos cantar victoria, pero cuando llegó el 3-1, es ahí donde yo volteó y le dijo ‘ahora, grita’; me responde, y ahí se pudrió todo”, contó Ferrari.

Jean Ferrari y el polémico gesto en la tribuna durante el Universitario vs Cristal. (Foto: Captura TikTok)

¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2024?

Por otro lado, la Liga 1 2024 se ha detenido debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.