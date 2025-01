A puertas del debut de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela, que otorgará cupos al Mundial de dicha categoría, la polémica se ha encendido de parte de ‘Chemo’ del Solar, no solo porque está a puertas de dejar el cargo sino, porque en la lista de convocados no llamó a una de las jóvenes estrellas, Felipe Chávez, que esperaba tener una oportunidad en la ‘blanquirroja’ al pertenecer a uno de los equipos de las grandes ligas europeas.

Cuando un futbolista llega desde el Bayern Múnich, como es el caso de Felipe Chávez que recién ha sido promovido a la reserva de los ‘bávaros’, para formar parte de la Selección Peruana sea en la categoría que fuese, uno espera que sea considerado y que tengan altas posibilidades de encajar en la plantilla titular del equipo.

Pero todo lo contrario a lo que uno pueda pensar, para ‘Chemo’ del Solar no está en las mejores condiciones para representar a Perú en el Sudamericano Sub-20 que arranca el día de mañana. Esto porque, en su criterio, hay jugadores de su misma edad que se encuentran en mejores condiciones para este reto internacional.

Lo cierto es que, así como este suceso ha decepcionado al propio futbolista pero no ha podido salir a hablar, quien si lo ha hecho es su representante Fabián Chávez, quien en conversación con el programa ‘Mano a Mano’ aseguró que no ha quedado conforme con la cantidad de minutos que tuvo el joven futbolista en los amistosos previos.

“Para los amistosos vinimos con la exigencia de que Felipe pueda sumar más minutos, que ‘Chemo’ realmente aproveche esas posibilidades porque las temporadas son diferentes en Europa y en Sudamérica. Por eso yo estaba con la expectativa de que Felipe iba a sumar más minutos, así como me imagino que todos los extranjeros que vinieron de Europa, pero lamentablemente no, no fue así y la razón es, al menos así nos ha dicho, que tenía que probar a los otros chicos también”, mencionó el agente del jugador.

Y es que el futbolista solo logró sumaron 140 minutos de los 180 que esperaban ambos, no porque pertenezca al equipo alemán y tenga que arrancar de titular sino porque “queríamos mantener el ritmo ya que si se va a la Selección pierde el ritmo que tenía en el Bayern Munich. Queríamos mantener el esfuerzo que viene realizando conforme a su desarrollo”.

Si bien, el futbolista con raíces peruanas no ha quedado del todo contento con lo acontecido en los últimos días ha sabido reconocer que los minutos que tuvo en cancha no han sido de los mejores de su carrera tal como lo comentó de la misma manera su representante.

“Y yo sinceramente creo que yo estuve ahí, en Perú, en Mayo y en Chile y en Uruguay también, para los amistosos, he visto todos los partidos y Felipe sinceramente no ha hecho de sus mejores partidos. O sea, no fue una performance excelente, pero sí ha hecho un buen partido viendo todas las circunstancias. Ahora, así son las cosas y tenemos que respetar eso”, sentenció Fabián Chávez.





