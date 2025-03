La actividad internacional de los equipos peruanos continúan en la lucha por alcanzar un cupo en la Fase de Grupos de los torneos continentales. Pero así como hay unos que aún siguen en esa carrera, Cienciano ya dio ese primer paso importante luego de vencer a ADT, en la tanda de penales, y lograr la tan ansiada clasificación a un torneo muy conocido por el ‘Papá’ como lo es la Copa Sudamericana. Por supuesto, uno de los protagonistas fue Christian Cueva que se mostró agradecido por ser parte de dicho suceso.

El fútbol terminó brindando calor en una noche fría en la ciudad de Huancayo, cuando ADT recibió a Cienciano por la Fase Previa de la Copa Sudamericana en el que se jugaba por un cupo directo a la Fase de Grupos. Si bien, la felicidad no fue de los locales, la algarabía se sintió en la tribuna de los hinchas del ‘Papa´’ que pudieron celebrar la clasificación de su equipo luego de la tanda de penales.

Tanda que tuvo a Cueva en sus filas, demostrando aquella calidad y soberbia para patear al arco que en otros momentos de gloria pudo brindar. Asegurando su penal, el futbolista de 33 años fue parte importante de la clasificación por lo que incluso se animó a cantar su famosa versión de ‘Cervecero’ en el bus de regreso con el plantel completo. Pero no solo eso, sino que también expresó su emoción a la prensa.

“Siempre ganar es importante y más aún partidos como estos que nos lleva a una Copa Sudamericana, es una alegría enorme. Estoy muy agradecido con la ciudad del Cusco, con el plantel, estoy feliz porque estoy regresando a lo que más me gusta que es el fútbol”, mencionó ‘Aladino’.

A su vez, no dudó en destacar el buen rendimiento mostrado por sus rivales. Y es que en el trámite del partido, fueron los tarmeños los que destacaron con una mejor muestra de fútbol, pero un autogol de Gu Rum Choi a último minuto terminó dándole otra oportunidad a los Cusqueños. “Felicitar a ADT por el partido que hicieron, nosotros también luchamos hasta el final y se logró el objetivo. Es una alegría para nosotros, para el club y Cusco”, agregó al respecto.

Dejando de lado el torneo continental, Cueva es consciente de que faltan pocos días para que se revele la lista de convocados de la Selección Peruana, la primera en el ciclo de Óscar Ibáñez, quien en su momento lo tuvo bajo sus órdenes también en el cuadro cusqueño, pero que incluso lo conoce mucho antes por el proceso de Ricardo Gareca.

Es por eso, que el volante nacional no dudó en brindarle todo su apoyo elogiando también el trabajo que ha venido realizando en los últimos años. Sin embargo, fue tajante respecto a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la ‘bicolor’ en los partidos que se vienen por las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y Venezuela.

“No he conversado nada con Ibáñez, pero la selección siempre está ahí, tal como lo dije en alguna oportunidad. Le deseo lo mejor a Óscar Ibáñez, creo que es un persona que conoce mucho al grupo, estuvo con Ricardo Gareca y ya lo conocemos cuando era seleccionado, era un gran arquero”, cerró diciendo Christian Cueva.

El último partido de Cueva con la Selección Peruana fue en la Copa América realizada en Estados Unidos. (Foto: @photo.gec)





¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano tras la Sudamericana?

Luego de vencer por 6-5 en penales al ADT en la Copa Sudamericana, Cienciano volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso se disputará este domingo 9 de marzo desde las 7:30 de la noche (hora local) y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no olvides que puedes seguir el minuto a minuto en Depor.





TE PUEDE INTERESAR