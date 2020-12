Fuera de los trabajos grupales -por motivo de indisciplina-, Christian Cueva sigue con los entrenamientos individuales para no perder la forma física en Yeni Malatyaspor. En medio de ello, el entrenador Hamza Hamzaoglu fue contundente para referirse a su situación.

“No se disculpó, y no hay necesidad de disculparse después de este tiempo. No me gustan las grandes charlas, pero no creo que haya perdón”, aseguró en entrevista con Radyo Gol de Turquía, el director técnico, que empezó a formar parte del Yeni Malatyaspor en agosto pasado.

Asimismo, Hamzaoglu explicó cuál fue el origen de la delicada situación que vive Christian Cueva. “Nos adelantamos 2-0 ante el Denizlispor, sacamos a Cueva del partido con un cambio táctico en el minuto 38 para reforzar la defensa. Gritó algo en el vestuario con gestos y reaccionó”, contó.

El episodio en mención se dio antes de que Christian Cueva se una a la Selección Peruana para la última jornada doble del año en las Eliminatorias Qatar 2022. Fue el 8 de noviembre, cuando ‘Aladino’ fue titular y fue reemplazado, para sorpresa de muchos, cuando Yeni Malatyaspor ganaba 2-0, por la Superliga de Turquía.

A su regreso a Europa, Christian Cueva fue comunicado de la separación del grupo principal, por pedido expreso del entrenador. Y pese a que el presidente de la entidad, Adil Gebrek, aseguró que están “muy felices con el trabajo” del jugador, el miembro de la ‘Blanquirroja’ no ha sido tomando en cuenta desde aquella determinación.





