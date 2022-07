O cómo olvidar ese emotivo abrazo entre Cueva y el técnico argentino cuando Perú clasificó a un Mundial tras 36 años de ausencia. El ‘Tigre’, entonces, ha sido importante en la vida del volante nacional. El mismo ‘Aladino’ lo ha confirmado cuando reveló que vivió sus “peores momentos de rebeldía” Gareca estuvo ahí para apoyarlo. Se preocupaba por él. “Me preguntaba cómo estaba y me decía que cuide mucho a mi familia. Ahí empecé a notar la gran persona que es, se fija mucho en lo humano. Dentro de las personas que Dios puso en mi camino en el fútbol, él es una de ellas”, relató el mediocentro a GolPerú.

Hoy Gareca no está más en la selección nacional. La Federación Peruana de Fútbol (FPF), encabezada por Agustín Lozano, no llegó a un acuerdo con el estratega argentino. Dejó ir a un profesional que tenía las ganas de quedarse liderando a la bicolor. Cueva, a diferencia de algunos de sus compañeros, no se ha manifestado. No se ha despedido del entrenador albiceleste ni siquiera en sus redes sociales. Quizá no quiere aceptar la noticia. Hay un silencio que gira alrededor de él, aunque información compartida por Radio Ovación indica que el jugador le habría mandado un mensaje a Lozano, advirtiéndole que si no hace lo posible para retener al ‘Tigre’, el renunciaría a la Blanquirroja.

El técnico ideal para Cueva

Lo cierto es que un nuevo técnico debe asumir las riendas de la rojiblanca y empezar el siguiente proceso con la bicolor. Pero ¿cómo debe ser este técnico con Cueva? ¿Acaso casi paternalista como lo fue, generalmente, Ricardo Gareca? “Si el entrenador va a tener una figura protectora no solo con Cueva sino en general, una característica sería que sea una persona cálida. ¿En qué sentido? En que haya, quizá no una figura paternalista, pero sí una de autoridad, que les dé confianza a los chicos, en general. Que se interese en la historia de cada jugador, que se involucre con el jugador como entrenador a tal punto de conocer cuáles son sus debilidades, temores, el potencial, para así darles más confianza y seguridad, y que se vea reflejado en el campo”, no dice Jennyfer Cóndor, licenciada en psicología, con estudios en Psicología aplicada al fútbol.

Los abrazos entre el 'Tigre' y Cueva han sido momentos únicos en la era Gareca. (Foto: FPF)

“Tendría que poner límites, corregir y cuidar la imagen. El trato siempre cordial, respetuoso, afectuoso. Eso es importante, pero también va a depender mucho del estilo. Creo que (Gareca) sí deja la valla muy alta, sobre todo por Cueva, porque lo que Cueva ha encontrado en Gareca es posiblemente la figura de un padre y que venga otro no necesariamente va a ser así. Un poco difícil que sea similar. No lo sabemos”, agrega la especialista. Cóndor también precisa que será todo un reto la relación que tendrá ‘Aladino’ con el nuevo técnico, pues puede llegar un estratega más exigente, distante, uno que no establezca un vínculo más allá de lo profesional o quizá uno que se involucre más.

Otro psicólogo deportivo consultado para este informe, que pidió no ser citado, pero con amplia experiencia en el mundo de fútbol (trabajó, por ejemplo, en Sporting Cristal), mencionó que “al margen de todo lo que se comenta acerca de la relación entre Ricardo Gareca y Christian Cueva, lo que debe tener el nuevo entrenador como perfil básico es ser un experto en relaciones humanas. Y si no lo tiene, debería buscar un psicólogo”. Principalmente, el técnico que llegue debe saber escuchar, observar y prestarle atención a sus dirigidos; tiene que saber manejar las relaciones interpersonales no solamente de él sino de otros jugadores para que mantenga la unidad del equipo, añade el experto.

“Debe saber tener llegada con todos los jugadores, independientemente si es Cueva. Si él va a individualizar para que Cueva se sienta importante, tarde o temprano se produce el resentimiento de los jugadores. Y al provocar su resentimiento se comienza a constituir ya no un equipo sino grupos. El grupo tal, el grupo tal; es decir, cada quien lleva para su molino”, prolonga. Además, precisó que todo comando técnico que trabaje con la selección “tendría que tener su profesional en el campo de la psicología, porque no solamente es uno, se tiene que trabajar con todos”.

¿Qué tanto puede afectar a Cueva la salida de Gareca?

El reciente reporte sobre una posible renuncia de Cueva de la selección si no se mantiene a Gareca podría, de confirmarse, dar una idea de lo afectado que está ‘Aladino’. Para la psicóloga deportiva Jennyfer Cóndor, es un hecho que anímicamente, tras la salida del Tigre, “hay un descuadre” en el volante peruano y también en el resto del equipo. “No solo se va el entrenador se va el cuerpo técnico. Es como cuando a uno lo cambian de colegio. Recién está ingresando a un lugar nuevo. Prácticamente, es empezar. Se espera la continuidad de las cosas que se hayan establecido, pero por lo general al haber este cambio hay una transición que va chocar”, explica.

Y agrega: “Se maneja como etapas, en este caso la de readaptarnos a este nuevo equipo de personas que nos va a liderar. Por eso digo que Gareca ha dejado la valla muy alta por el liderazgo que ha tenido y quizá por la exigencia del cuerpo técnico. Que va a chocar va a chocar. Que va a costar adaptarse va a costar adaptarse”. Está claro, además, que la motivación principal que es representar al país no va a cambiar. No obstante, profundiza la especialista, al estar frente a un nuevo equipo de entrenadores y no al de la persona que ha estado liderando al grupo puede que produzca una afectación “desde lo emocional hasta lo motivacional”, aunque eso se puede trabajar.

Más datos de Christian Cueva - Jugó 86 partidos en la era Gareca, entre cotejos amistosos, Copa América, Eliminatorias y Mundial. - Solo estuvo ausente en 10 duelos de la era Gareca: en 7 cotejos amistosos y en 3 de Eliminatorias. - En los 86 partidos que disputó bajo la dirección de Ricardo Gareca, anotó 15 veces y dio 15 asistencias, según Transfermarkt. - Actualmente, se encuentra vistiendo la camiseta del Al-Fateh de Arabia Saudita. Juega allí desde el 2021.

