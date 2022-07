Se mantiene firme en sus convicciones. Durante la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, el DT habló de la necesidad de contar con un proyecto deportivo, que involucre a diversos actores económicos, deportivos, políticos y sociales, para que se pueda evidenciar un verdadero cambio en el deporte en genera.

“Siempre me he manifestado que el fútbol peruano mejore. Es necesario que mejoren las canchas, los equipos, la infraestructura, para eso se necesita dinero y un gran compromiso de todos, de los clubes, de la Federación, de los empresarios, del Estado (no desde el control, sino de la supervisión)”, indicó.

Si bien citó el ejemplo de lo que sucede en países, como Argentina, donde el Estado otorga terrenos para que se construyan complejos deportivos para cada club, el ‘Tigre’ habló que es solo una manera de apoyar para que el fútbol -específicamente- pueda crecer de manera constante.

“La mayoría de los clubes han sido beneficiados por eso, por cincuenta años o donde tiene que pagar un impuesto o algo, para que puedan construir su infraestructura. Es una cuestión que tiene que ver con una política deportiva, que ya no quisiera opinar más”, aclaró a los medios de comunicación.

Para ello, hizo hincapié en su deseo de que “fútbol peruano crezca. Falta que se involucre todo el mundo. Se trata de un proyecto y lo que Perú necesita es un proyecto para que los grades talentos que tiene el país, a todo nivel y cuando digo eso, no solo hablo del fútbol, sino del deporte en general, tengan el apoyo necesario para poder crecer. Todo eso es infraestructura, es un proyecto, es costo y crecimiento, progreso”.

Finalmente, no dudó en referirse al nivel que viene mostrando el balompié nacional: “El futuro que evalúo es la gran capacidad del jugador peruano. Perú tiene una selección altamente competitiva. Le deseamos todo lo mejor. En ese aspecto estamos más que agradecidos”.





