Luego de la convocatoria de la Selección Peruana, donde no aparece el nombre de Christian Cueva, Reimond Manco opinó sobre la decisión de Óscar Ibáñez. ¿Qué dijo? “Yo voy a dar mi opinión y que no suene personal, porque sé que no he jugado un Mundial pero tengo derecho a opinar. Yo concuerdo con Óscar Ibáñez porque el mensaje es buenísimo, ya que no le está cerrando las puertas diciendo que no lo volverá a llamar. Le está diciendo que su continuidad y sosteniendo su nivel puede ser convocable pero ahora no lo es. Retrocediendo el tiempo, creo que está sosteniendo aunque aún falta, pero me parece a mí (para que no suene personal) que Cueva está en alza y mejorando”, sostuvo en Juego Cruzado.

Noticia en desarrollo...

Los convocados de Perú para las Eliminatorias 2026:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensores: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Luis Abram (Atlanta United), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley), Luis Advíncula (Boca Juniors), Marcos López (Copenhagen) y Miguel Trauco (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Luis Abram (Atlanta United), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley), Luis Advíncula (Boca Juniors), Marcos López (Copenhagen) y Miguel Trauco (Alianza Lima). Mediocampistas: Renato Tapia (Sin equipo), Pedro Aquino (Santos Laguna), Erick Noriega (Alianza Lima), Piero Quispe (Pumas UNAM), Sergio Peña (PAOK), André Carrillo (Corinthians) y Edison Flores (Universitario).

Renato Tapia (Sin equipo), Pedro Aquino (Santos Laguna), Erick Noriega (Alianza Lima), Piero Quispe (Pumas UNAM), Sergio Peña (PAOK), André Carrillo (Corinthians) y Edison Flores (Universitario). Delanteros: Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Bryan Reyna (Belgrano), Kenji Cabrera (Melgar), Gianluca Lapadula (Spezia), Paolo Guerrero (Alianza Lima) y Luis Ramos (América de Cali).

¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

