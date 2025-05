Luis Ramos no marcaba un gol con América de Cali desde comienzos de abril, cuando abrió la cuenta en el empate por 1-1 con Corinthians por la Copa Sudamericana. Por eso, su doblete del último domingo contra Independiente Medellín no solo significó cortar una racha negativa de nueve partidos sin anotar, sino también dejar constancia de su relevancia en el equipo en el cierre de la etapa regular del Torneo Apertura.

Con el 2-0 definitivo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, América de Cali clasificó al cuadrangular semifinales como líder absoluto con 39 puntos en 11 jornadas disputadas, postulándose como uno de los candidatos para salir campeón. Luis Ramos, por supuesto, salió motivado del partido y ahora va por más en su primera experiencia en el extranjero.

Coincidentemente, este doblete se da en medio de su convocatoria a la Selección Peruana, para afrontar los encuentros contra Colombia y Ecuador por las Eliminatorias 2026. Gracias a esta jornada para el recuerdo en el fútbol colombiano, Ramos comenzó a sumar puntos para meterle presión a Óscar Ibáñez sobre una posible titularidad ante los cafeteros.

Tras la victoria sobre el DIM, el atacante nacional charló con la prensa colombiana y se mostró satisfecho por sus dos tantos en casa. “Feliz por anotar, como ‘9’ es importante porque te da mucha confianza para seguir todo el año. Me quedo con el grupo, con el respaldo. sabíamos lo que nos jugábamos, quedar primeros y conseguir ese punto extra”, sostuvo.

Luis Ramos registra cinco goles con América de Cali en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

Al ser consultado sobre su llamado a la ‘Blanquirroja’, afirmó que, si bien en un principio estaba previsto que viaje a Lima luego de la última jornada de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Racing de Montevideo, espera jugar el próximo fin de semana. Y es que ya salió el calendario de los cuadrangulares semifinales, donde quedó establecido que debutarán el 1 de junio ante el DIM.

“Siempre he dejado la vida en cada equipo en el que he jugado. Trato de retribuirles con goles. Feliz por eso. Sería importante jugar la primera fecha y poder llegar con ritmo al partido con Perú, sabemos que jugamos contra Colombia. Lo más seguro es que me quede para la primera fecha y me vaya el 2 de junio para mi selección”, añadió.

América de Cali quedó emparejado en el Grupo A con Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y DIM, donde buscará quedar primero para clasificar a la gran final por el título del Torneo Apertura. Respecto a eso, Ramos apuntó a que los rivales serán igual de complicados en esta instancia, pues hicieron los méritos para llegar hasta ahí.

“Son partidos y clubes muy importantes. En estas instancias quedan los mejores porque han hecho bien su trabajo durante el semestre. Independientemente de quién nos toque, estamos preparados para enfrentar a cualquier equipo, venimos haciendo las cosas bien y vamos a ir por ese campeonato”, agregó.

Por último, Ramos le agradeció a la hinchada de los ‘Diablos Rojos’ por el respaldo que han recibido a lo largo de la primera parte del campeonato, por lo que espera seguir por ese camino rumbo a la final. “El ‘9’ vive del gol, por ahí no se me estaban presentando tantas claras. Nosotros vamos a ir de jugar de igual a igual con quien nos toque. Agradecerle a la hinchada porque nos apoya en todo momento”, sentenció.

Luis Ramos lleva dos partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Peruana?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

TE PUEDE INTERESAR