La selección peruana tendrá como próximo rival a Colombia, elenco que llegará a Lima con la misma necesidad de sumar que nosotros (se ubican en el puesto 7 con cuatro unidades). Claro, no solo por las derrotas en las fechas anteriores (frente a Uruguay y Ecuador), sino también para brindar una pequeña alegría a su gente, la cual viene atravesando una grave crisis política y social. Esta situación desencadenó que ya no sea sede de la Copa América. Con este escenario, Reinaldo Rueda y sus dirigidos asumirán el reinicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

A una semana del Perú vs. Colombia, Depor dialogó con cuatro periodistas de dicho país y nos respondieron la siguientes preguntas: ¿cómo llega el equipo para esta fecha doble del proceso clasificatorio? ¿Qué ventajas y desventajas tienen con la presencia de un nuevo estratega? ¿Qué se espera del compromiso frente a la blanquirroja? Aquí los detalles.

Presente de Colombia

El próximo viernes 28 se cumplirá un mes del inicio de las protestas en Colombia. ¿El detonante? Una reforma tributaria que levantó a todo un país, que exigió a su clase política medidas realistas para contrarrestar los efectos sociales y económicos, que trajo consigo la pandemia del nuevo coronavirus. Las mesas de diálogo no han sido de mucha ayuda y los estragos de ello no solo han afectado a la población en general. También golpeó al deporte del cual son hinchas: el fútbol, al punto que dejaron de ser sede de la Copa América .

Manifestantes participan en la quinta jornada del paro nacional contra el gobierno de Iván Duque en Medellín, Colombia. (EFE/ Luis Eduardo Noriega).

“Un gran porcentaje del país acepta que no era el momento para hacer una Copa América, por el orden público y por lo que se vio en los partidos por Copa Libertadores en Barranquilla y en Pereira. Lo que tuvieron que someterse los jugadores de River Plate, de Mineros, de Nacional de Uruguay y los equipos colombianos, además de los conjuntos arbitrales, de jugar en medio de protestas y gases lacrimógenos. Esto dio una mala imagen y al final Conmebol, y las diferentes federaciones, se vieron obligados a decirle a Colombia que no era el momento”, precisó Alfonso Morales de RCN Cali.

La calma no parece llegar al vecino país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que, de las casi mil manifestaciones que se han producido desde el pasado 28 de abril en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, se han registrado entre 43 y 51 muertes, casos de desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales. A ello se suma, como comenta Daniel Millán, que “al gobierno poco le ha importado el diálogo, lo ha dilatado, y en algunos puntos se ha perdido el sentido de la protesta”.

La esperanza en Reinaldo Rueda

La selección de Colombia acumula cuatro puntos en la tabla. Si bien tuvieron un debut soñado, con goleada de 3-0 a Venezuela, y un empate 2-2 frente a Chile en la segunda fecha, en los dos últimos encuentros cayeron estrepitosamente: contra Uruguay (3-0) en casa y frente a Ecuador (6-1) en Quito. Esto llevó a que la Federación Colombiana de Fútbol se pusiera en la búsqueda de un nuevo director técnico, alguien que le devuelva la identidad y el estilo de juego que ha caracterizado al combinado ‘cafetero’.

Reinaldo Rueda fue presentado como entrenador de Colombia. (Foto: FCF)

Fue así que llegaron a Reinaldo Rueda, quien fue anunciado el 14 de enero de este año. Si bien es un referente en su país, por lo hecho en años anteriores con la selección colombiana, tanto en las divisiones menores como en la mayor, jamás se imaginaron que su figura también serviría para representar la unión de esa nación. “Es un hombre que unió al país, a la afición, a la prensa y más, por lo que estamos muy positivos con lo que pueda llegar a hacer”, indicó Sebastián Vargas de BluRadio Colombia.

Esta visión de unidad también la comparte su colega Felipe Espinal, de Radio Esférica, al considerar que, frente al contexto que viven, “necesitamos un poco de la mano del deporte para poder asumir y afrontar lo que se está viviendo en cada una de las ciudades. La verdad es que este proceso ha dado buenos frutos y buenos reconocimientos, de la mano de un técnico que no solo une, sino que es el más adecuado de llevar a la selección por el mismo camino”.

Una convocatoria sin Falcao

Con la llegada de Reinado Rueda al mando de la selección Colombia, muchos se preguntaron quiénes serían sus elegidos para los partidos que tendrán frente a Perú y Argentina. Si bien es un viejo conocido de la Federación de su país y ha formado a más de un jugador en el Atlético Nacional, el poco tiempo de preparación para cohesionar a un elenco nacional podría ser su principal desventaja. Ante ello, qué mejor que rodearse de futbolistas que ya conocen su estilo de juego y de referentes que la están rompiendo a nivel mundial.

Esta es la relación de convocados a la selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina en Eliminatorias. (Foto: @FCFSeleccionCol)

“El plan de Reinaldo Rueda para arrancar contra Perú y Argentina es tener jugadores que ya conocen su método de trabajo, que ya saben lo que les pide en el terreno de juego, con quienes campeonó en Copa Libertadores y con algunos en clubes, como Flamengo. Esto no significa que no conozca a otros futbolistas, como James, Cuadrado, Ospina, entre otros. Lo que está haciendo es mantener una base de lo que ha venido siendo las Eliminatorias y los últimos años en el elenco colombiano, pero también trajo jugadores que ya conocen su metodología”, apuntó Vargas, sobre los elegidos por Rueda.

Eso sí, lo que a muchos sorprendió fue la ausencia de Radamel Falcao, referente en el elenco colombiano. Si bien la está rompiendo en la liga turca con Galatasaray, ello no fue suficiente para ser considerado para la próxima fecha doble. “El plan lo tiene muy claro Reinaldo Rueda. Está en su cabeza el día a día de los jugadores de la selección y ha hecho una muy buena convocatoria. Para mí faltó Falcao, para brindarle no solo experiencia en el ataque, sino esa jerarquía y esa voz de mando que él tiene”, explicó Espinal.

Perú, su próximo rival

La selección peruana recibirá al elenco de Rueda en el Estadio Nacional, recinto donde espera quedarse con los tres puntos y así escalar en la tabla de posiciones. No obstante, sus partidos anteriores no han sido de los mejores, algo que también ha dejado sorprendido a los colegas colombianos (alcanzó un punto tras su empate ante Paraguay en Asunción). “En lo personal, me ha sorprendido el arranque negativo de Perú en esta Eliminatoria, con tan solo un punto sumado y no se le ha visto ese buen fútbol ofensivo, por el cual se caracterizó en los anteriores procesos”, sostuvo Millán.

Perú cayó ante Brasil, en medio de polémicas alrededor del arbitraje. Al término de las cuatro fechas, solo sumó un punto. (Agencias)

Sin embargo, para Morales no basta con resumir lo hecho por la ‘bicolor’ en estas Eliminatorias: “La visualización de lo hecho por Ricardo Gareca conlleva todo el proceso al frente de Perú. Es muy importante, es una imagen que tiene de la entraña, de la cuna del fútbol argentino. Gareca, sin duda, le cambió la mentalidad al futbolista peruano de creérsela, de la táctica, de la técnica, del fútbol rico que tienen los peruanos -que es muy similar al colombiano- y por eso supo y pudo llevarlos a un mundial, después de tantos años. Cualquier equipo que dirija va a ser de respeto”.

Aunque la necesidad de sumar una victoria para ambos equipos es crucial, solo importará lo que dejen en el campo de juego. Reinaldo Rueda volverá a Lima con el elenco de su país con un objetivo claro y las motivaciones a flor de piel. Ricardo Gareca y la selección peruana los recibirán el próximo jueves 3 de junio en el Estadio Nacional. La cita para este choque de titanes está hecha, solo esperemos que prevalezca el deporte y la esperanza que ambas naciones hoy necesitan más que nunca.





