La Bicolor Sub 16 terminó su gira por tierras uruguayas con dos empates ante su similar de Uruguay. De esta manera. Ambos partidos se disputaron en el estadio Campeones Olímpicos, ubicado en el departamento de Florida. Si bien en el primer partido ‘la bicolor’ marcó dos goles, en el segundo enfrentamiento igualaron sin goles. Los seleccionados retornarán a Lima y seguirán preparándose para el Sudamericano Sub 16 que se desarrollará en Santa Cruz, Bolivia, a partir del 29 de agosto al 14 de septiembre.

El primer duelo de los dirigidos por Pablo Zegarra culminó empatado 2-2. La Bicolor Sub 16 formó con Tomás Dulanto, Sebastián Ortega, Rafael Guzmán, Mateo Arakaki, Samir Meza, José Castillo, Franco Giambavicchio, Jeferson Hurtado, Geray Motta, Matías Martínez y Jeanpiero Falconi. Los goles del cuadro nacional fueron convertidos por Geray Motta y Matías Martínez.

El segundo encuentro culminó en empate sin goles. La alineación estuvo conformada por Tiago Gatica, Sebastián Ortega, Rafael Guzmán, Kevin Arteaga, Samir Meza, José Castillo, Omar Ramos, Jeferson Hurtado, Geray Motta, Matías Martínez y Jeanpiero Falconi.

La Bicolor Sub 16 continuará preparándose con miras al Sudamericano Sub 16 que se jugará este año en Bolivia bajo la dirección técnica de Pablo Zegarra y la supervisión de José Guillermo Del Solar, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF que estuvo presente en esta gira internacional.

La palabra de José Guillermo del Solar

Como parte de su trabajo en las divisiones menores, el entrenador tuvo que viajar por todos los rincones del país para buscar a adolescentes con mucho talento. “El Presidente de la Federación, el Directorio de la Federación, el Director Deportivo de la Federación, están apoyando al 100 % en este proyecto que yo tengo, por eso es que yo estoy ilusionado, estoy seguro de que con el correr de los años, vamos a poder ver selecciones peruanas más competitivas”, dijo a Movistar Deportes.

Del Solar agregó que “los chicos están entrenando mejor y están compitiendo mejor también. Hay talento en todas las épocas y no solo en el Perú, sino en todos los países”. También mencionó que lo “único que hay que desarrollar es eso y para poder desarrollar eso necesitas varias cosas. Lo primero es entrenamiento, trabajo, sino no lo desarrollas”.

‘Chemo’ apuntó que no se fija en chicos de 16 o 17 años debido a que poseen algunos déficits en su formación y que busca jugadores con al menos cuatro años menos. “Yo voy a ver a chiquillos de 12, 13 o 14 años; esas edades son las que yo voy a ver. Yo ya no veo a chicos de 17 o 16 años, esos chicos durante cuatro años no han entrenado bien, no se han desarrollado bien. Entonces, si los llevo a competir contra los argentinos, uruguayos, colombianos o paraguayos, no tenemos nada que hacer”, manifestó.





