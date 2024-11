La Selección Peruana Sub 20, dirigida por José Guillermo del Solar, se está preparando arduamente para el Sudamericano de la categoría que se disputará el próximo año en nuestra tierra. Este sábado 9 de noviembre, ‘Chemo’ anunció la lista de convocados con miras a los amistosos ante Uruguay y Chile. Quedaron 26 jugadores de los cuarenta que llamó a finales de octubre. Se vienen pruebas de fuego para el combinado patrio, que tiene la ilusión de clasificar al Mundial Sub 20 por primera vez en la historia.

A través de las redes sociales, la Bicolor presentó al plantel que viajará a suelo uruguayo y chileno para jugar los cuatro amistosos programados. Los encuentros ante los ‘charrúas’, que están en el Grupo A del Sudamericano junto a Perú, serán el 12 y 14 de noviembre en Montevideo; mientras que los duelos ante la ‘Roja’ serán el 17 y 19 de noviembre, el primero en Valparaíso y el segundo en Santiago.

Es importante mencionar que, a diferencia de otras ediciones, esta vez cinco selecciones sudamericanas son las que clasificarán al Mundial de Chile 2025, debido a que la Selección Chilena ya tiene un cupo asegurado por ser el anfitrión. Es una oportunidad de oro para que la Blanquirroja pueda clasificar por primera vez a la Copa del Mundo de la categoría.

En el Sudamericano hay dos grupos y las mejores tres selecciones de cada uno avanzarán al hexagonal final. En esta etapa, los cuatro mejores clasificados son los que sacarán boleto para la Copa Mundial de la FIFA. Perú contará con el apoyo de la hinchada, que espera que por fin el sueño de ir al Mundial Sub 20 se haga realidad.

Convocados para los amistosos ante Uruguay y Chile

Arqueros: Jhefferson Rodríguez (Universitario), William Falcón (César Vallejo) y Paolo Doneda (AC Milan).

Defensas: Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima), Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Nicolás Amasifuen (César Vallejo), Mateo Arakaki (Alianza Lima), Jems Tenorio (Universitario), Mateo Stickler (Empoli), Joao Cuenca (Sporting Cristal), Axel Cabellos (Racing Club) y Fabián Lora (Sporting Cristal).

Mediocampistas: Felipe Chávez (Bayern Múnich), Esteban Cruz (Universitario), Álvaro Rojas (Universitario), Adriano Neciosup (Flamengo), Kaj Van Houwelingen (Ado Den Haag) y Ian Wisdom (Sporting Cristal).

Delanteros: Aitor Aranguren (Alavés), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Sebastián Cornejo (San Martín), Bassco Soyer (Alianza Lima), Juan Pablo Goicochea (Platense), Rodrigo Dioses (Universitario) y Víctor Guzmán (Alianza Lima).

¿Cuáles son los grupos del Sudamericano?

La Blanquirroja integra el Grupo A junto a las selecciones de Uruguay, Venezuela, Argentina y Paraguay. Mientras que en el Grupo B están Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia. La fase de grupos iniciará el 23 de enero. Según las últimas palabras de ‘Chemo’, la Conmebol todavía está evaluando si se jugará el torneo en Arequipa o no. Según el cronograma, el Sudamericano Sub 20 terminará el 16 de febrero.

La palabra de los seleccionados

Juan Pablo Goicochea, delantero de la Bicolor Sub 20, señaló que confía en que obtendrán buenos resultados en el Sudamericano Sub 20. “Tengo bastantes expectativas en este Sudamericano Sub 20, porque considero que tenemos un grupo humano muy bueno. Poco a poco nos estamos conociendo, sobre todo con los chicos que vienen de afuera. Realmente confío mucho en mis compañeros y no dudo que nos irá bien”, dijo el jugador de Platense.

“Soy un jugador que deja todo en la cancha, que va a pelear siempre por el equipo. Sin duda jugar en el extranjero considero que me está ayudando bastante para mi rendimiento profesional”, agregó el joven futbolista.

Álvaro Rojas, figura de Universitario en el Torneo de Reservas, por su parte, aseguró que uno de sus referentes es Christian Cueva. “Siempre he me ha gustado jugar de interior, tener recorrido más para adelante, también puedo apoyar a la marca, pero me gusta ser un jugador más suelto. Mis referentes son Horacio Calcaterra y Jairo Concha, que comparto con ellos, y en Selección, aunque ahora no está, admiro mucho el juego de Cueva”, destacó.





