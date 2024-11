Universitario de Deportes se consagró bicampeón de la Liga 1 hace seis días, en una definición de película, y ahora toca pensar en lo que será el campeonato del próximo año. En medio de la crisis que vive la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la detención de su presidente, Agustín Lozano, por el caso ‘Los Galácticos’, el directorio está evaluando posibles cambios de cara al torneo de la temporada 2025. Un tema que ha dado de qué hablar es la cantidad de cupos de extranjeros por club. Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), se pronunció sobre este asunto y destacó por qué es importante que no siga creciendo el número de jugadores foráneos en el país, pese a que muchos de ellos destacan y brindan un gran espectáculo. También conoce cuándo es la fecha de inicio de la competición de Primera División y cuántos equipos la integrarán.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

La Liga 1 concluyó el domingo 3 de noviembre y entró en una pausa hasta el próximo año. El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol, están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, esta semana se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen, por lo que se mantendría el inicio en este mes como en 2024. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma. Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.

En la Liga 1 2024 los clubes pudieron jugar con seis extranjeros en simultáneo. (Foto: Liga 1)

¿Cambios en el cupo de extranjeros?

La Liga 1 marcó el aumento del cupo de extranjeros, que pasó de cinco a seis, y con la posibilidad de que todos puedan estar de forma simultánea en un partido, a diferencia de años anteriores. Se conoció que recientemente el Comité de Competiciones propuso a la Federación Peruana de Fútbol que cada equipo tenga solo seis jugadores extranjeros y dos nacionalizados en su plantel para el campeonato del próximo año. El directorio de la FPF tomará una decisión sobre este tema en los próximos días. Los clubes están a la espera del anuncio oficial para poder armar adecuadamente su plantilla para la siguiente campaña.

Roberto Silva, presidente de SAFAP, señaló que los extranjeros permiten que la Liga mejore el espectáculo, pero cada vez hay menos espacio para los jugadores peruanos. “El tema de los extranjeros lo decide la Federación, no nosotros. No nos metemos como gremio en eso. Nosotros damos una opinión, como gente de fútbol, sobre lo que está pasando con los extranjeros y los nacionalizados. Ya se había hablado con ‘Chemo’ o con Juan Carlos (Oblitas) sobre lo que está sucediendo. Hay un equilibrio también. A la Liga, como Liga y como producto de Liga, no le viene mal los extranjeros que son de buen nivel y que juegan y hacen un mejor espectáculo. A la Liga le suma, pero a las selecciones peruanas y al desarrollo del futbolista peruano, no, porque quitas un espacio para la posibilidad de su desarrollo”, dijo en el programa Fuera del Sistema.

Acerca del cupo de extranjeros en la Liga 1, el exjugador de 48 años apuntó lo siguiente: “Cuando en su momento eran cuatro no dijimos nada. Luego, cuando lo subieron a cinco en pandemia, pedimos que frenen la mano, pero con la excusa de la pandemia y el covid lo hicieron. Se fue el covid y dejaron a los cinco. Después, propuesta de Joel Raffo de ocho extranjeros, pero finalmente terminaron en seis. Ellos (FPF) argumentan con benchmark, me refiero a cuando te comparas con otros mercados, por la cantidad de extranjeros, como en Brasil o Colombia. No nos interesa Brasil porque en Brasil se producen demasiados jugadores, y en Colombia igual”.

Para Silva es importante que haya espacio para los jugadores peruanos, especialmente para los jóvenes que próximamente integrarán la Selección Peruana absoluta y ayudarán a conseguir buenos resultados. “Somos la Agremiación y defendemos a peruanos y extranjeros, pero tenemos una visión de cómo podemos hacer para levantar el fútbol peruano. Nosotros creemos que la Selección es importante porque una cosa jala a la otra, y el mismo mercado porque cuando la Selección anda bien el mercado consume más fútbol. Comercialmente hablando y pensando en crecimiento, para nosotros tiene que ir de la mano una buena Selección que compita y juegue bien y una Liga que vaya creciendo. Debe haber un equilibrio. No deben dejar que los extranjeros copen eso”, añadió.

Finalmente, sostuvo qué propuso SAFAP sobre el tema del cupo de extranjeros y también qué se necesita para mejorar el fútbol peruano. “Cuando empiezas a nacionalizar, estás disfrazando a un extranjero que no te ocupa plaza. El mecanismo que propusimos ha sido que se aplique lo que aplica FIFA para las selecciones. O sea, tienes que jugar cinco años en la Liga para ser elegible a jugar por una selección en el país que no naciste. Eso en cuanto a los nacionalizados para que se les considere peruanos, y no a los dos años. Para evitar afectar a los nacionalizados que ya están jugando y que tienen tres o cuatro años, dijimos que se aplique desde ahora, y en dos años estará regularizado. Por otro lado, el fútbol peruano tiene varias cabezas y deben trabajar en conjunto para mejorar, a través de Licencias, de la Liga, del directorio de la FPF, de la Asamblea, hablando con los clubes, con los chicos. Desde SAFAP se exige a la FPF, pero hacen caso omiso. El problema de infraestructura, por ejemplo, es que hoy hacen una fiscalización a inicios de año, todos pasan la prueba, dos meses después la cancha está en mal estado y ya no vuelven a fiscalizar”, sentenció.

Jugadores de la Bicolor Sub 20 se alistan para el Sudamericano de la categoría. (Foto: Bicolor)

¿Cuántos clubes jugarán la Liga 1 en el 2025?

Para la temporada 2025, la Federación Peruana de Fútbol planeaba realizar una reducción de clubes con respecto a campañas anteriores; sin embargo, tras la acción de amparo que le otorgó el Poder Judicial a Ayacucho FC, se espera que el conjunto ayacuchano regrese a la Liga 1 y sean nuevamente 18 instituciones las que disputen el campeonato el próximo año. “Ayacucho presentó su caso al Juzgado y el Juzgado ha emitido una sentencia en primera instancia. Ojo, no es definitiva. Pero al ser una acción de amparo, la Federación está obligada a acatarla, o también puede apelar. Este caso puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. Todavía no ha terminado, pero mientras tanto la Federación tiene que acatarlo porque de lo contrario entraría en un tema llamado desacato de la autoridad, y eso podría traer problemas penales a los involucrados”, indicó Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, a Depor. Cabe recordar que este año descendieron Unión Comercio, César Vallejo y Carlos A. Mannucci; mientras que ascendieron Alianza Universidad y Juan Pablo II.

Club Región Estadio Universitario de Deportes Lima Monumental Alianza Lima Lima Alejandro Villanueva Sporting Cristal Lima Alberto Gallardo Sport Boys Callao Miguel Grau Cienciano Cusco Inca Garcilaso de la Vega Deportivo Garcilaso Cusco Inca Garcilaso de la Vega Cusco FC Cusco Inca Garcilaso de la Vega Comerciantes Unidos Cajamarca Germán Contreras Jara UTC Cajamarca Germán Contreras Jara Sport Huancayo Junín Huancayo ADT Junín Union Tarma Alianza Atlético Piura Campeones del 36 Atlético Grau Piura Campeones del 36 Los Chankas Apurímac Los Chankas Melgar Arequipa Monumental de la UNSA Alianza Universidad Huánuco Heraclio Tapia León Ayacucho FC Ayacucho Ciudad de Cumaná Juan Pablo II Lambayeque Municipal de la Juventud





