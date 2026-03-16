Perú enfrentará a Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo. (Foto: Getty Images)
Perú enfrentará a Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo. (Foto: Getty Images)
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Perú enfrentará a Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo. (Foto: Getty Images)

  • Perú enfrentará a Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo. (Foto: Getty Images)
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    Perú enfrentará a Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Fabio Gruber. (Foto: La Bicolor)
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    Fabio Gruber. (Foto: La Bicolor)

  • Alfonso Barco. (Foto: Rijeka)
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    Alfonso Barco. (Foto: Rijeka)

  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
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    Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • Matías Zegarra. (Foto: GEC)
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    Matías Zegarra. (Foto: GEC)

  • Oliver Sonne. (Foto: Burnley)
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    Oliver Sonne. (Foto: Burnley)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Erick Noriega. (Foto: Getty Images)
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    Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)
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    Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)

  • Jairo Concha. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Concha. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
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    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  • André Carrillo. (Foto: ITEA Sports)
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    André Carrillo. (Foto: ITEA Sports)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
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    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)

  • Joao Grimaldo. (Foto: Sparta Praga)
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    Joao Grimaldo. (Foto: Sparta Praga)

  • Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)
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    Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)

  • Juan Pablo Goicochea. (Foto: ITEA Sports)
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    Juan Pablo Goicochea. (Foto: ITEA Sports)

  • Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)
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    Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
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    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

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Con miras a los amistosos de la frente a Senegal y Honduras, a disputarse el sábado 28 de marzo y martes 31, respectivamente, dio a conocer su primera convocatoria al mando del equipo de todos. El brasileño inicia su etapa en el banquillo de la ‘Blanquirroja’ con dos retos importantes, esperando armar un plantel competitivo para soñar con la clasificación al Mundial del 2023. Después de lo vivido en las Eliminatorias 2026, con tres entrenadores durante todo el proceso, hay pocas expectativas. Sin embargo, Menezes quiere que esta convocatoria sea un aire nuevo para la ‘Bicolor’. ¿Qué jugador te sorprendió en esta nómina?

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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