Los convocados de Perú para los amistosos de septiembre y octubre. (Foto: Getty Images)
Los convocados de Perú para los amistosos de septiembre y octubre. (Foto: Getty Images)
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Los convocados de Perú para los amistosos de septiembre y octubre. (Foto: Getty Images)

  • Los convocados de Perú para los amistosos de septiembre y octubre. (Foto: Getty Images)
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    Los convocados de Perú para los amistosos de septiembre y octubre. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Matías Córdova. (Foto: Comerciantes Unidos)
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    Matías Córdova. (Foto: Comerciantes Unidos)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
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    Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)

  • Erick Noriega. (Foto: Getty Images)
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    Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

  • Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)
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    Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • Matías Zegarra. (Foto: ITEA Sports)
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    Matías Zegarra. (Foto: ITEA Sports)

  • César Inga. (Foto: Universitario)
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    César Inga. (Foto: Universitario)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)
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    Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

  • André Carrillo. (Getty Images)
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    André Carrillo. (Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Concha. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)
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    Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)

  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
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    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  • Oslimg Mora. (Foto: Getty Images)
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    Oslimg Mora. (Foto: Getty Images)

  • Wilder Cartagena. (Foto: Orlando City)
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    Wilder Cartagena. (Foto: Orlando City)

  • Rodrigo Vilca. (Foto: FPF)
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    Rodrigo Vilca. (Foto: FPF)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
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    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)
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    Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)

  • Jhonny Vidales. (Foto: ITEA Sports)
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    Jhonny Vidales. (Foto: ITEA Sports)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

  • Bassco Soyer. (Foto: ITEA Sports)
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    Bassco Soyer. (Foto: ITEA Sports)

  • Piero Magallanes. (Foto: GEC)
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    Piero Magallanes. (Foto: GEC)

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Este jueves 17 de septiembre se hizo oficial la convocatoria de la para los amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Consciente de la importancia de estos partidos para seguir trabajando su idea futbolística, eligió a 26 jugadores para estos compromisos, a disputarse durante las de este mes y octubre. El entrenador brasileño hizo una mixtura de elementos de la Liga 1 y futbolistas nacionales que militan en el extranjero, donde destaca la presencia de piezas con mucha experiencia y trayectoria en la ‘Bicolor’, como Pedro Gallese, Miguel Araujo, Yoshimar Yotún, André Carrillo y Gianluca Lapadula. En la siguiente galería conocerás la nómina completa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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