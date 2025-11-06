Todos los convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Rusia y Chile. (Foto: GEC)
Todos los convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Rusia y Chile. (Foto: GEC)
depor

Todos los convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Rusia y Chile. (Foto: GEC)

  • Todos los convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Rusia y Chile. (Foto: GEC)
    1 / 34

    Todos los convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Rusia y Chile. (Foto: GEC)

  • Pedro Gallese. (Foto: AFP)
    2 / 34

    Pedro Gallese. (Foto: AFP)

  • Diego Enríquez. (Foto: La Bicolor)
    3 / 34

    Diego Enríquez. (Foto: La Bicolor)

  • Diego Romero. (Foto: ITEA Sports)
    4 / 34

    Diego Romero. (Foto: ITEA Sports)

  • César Bautista, sparring. (Foto: Sporting Cristal)
    5 / 34

    César Bautista, sparring. (Foto: Sporting Cristal)

  • Renzo Garcés. (Foto: La Bicolor)
    6 / 34

    Renzo Garcés. (Foto: La Bicolor)

  • Miguel Araujo. (Foto: FPF)
    7 / 34

    Miguel Araujo. (Foto: FPF)

  • Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)
    8 / 34

    Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)

  • César Inga. (Foto: ITEA Sports)
    9 / 34

    César Inga. (Foto: ITEA Sports)

  • Matías Lazo. (Foto: FPF)
    10 / 34

    Matías Lazo. (Foto: FPF)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
    11 / 34

    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • Cristian Carbajal. (Foto: Sport Boys)
    12 / 34

    Cristian Carbajal. (Foto: Sport Boys)

  • Fabio Gruber. (Foto: IMAGO)
    13 / 34

    Fabio Gruber. (Foto: IMAGO)

  • Rafael Guzmán, sparring. (Foto: Universitario)
    14 / 34

    Rafael Guzmán, sparring. (Foto: Universitario)

  • Phillip Eisele, sparring. (Foto: Eintracht Frankfurt)
    15 / 34

    Phillip Eisele, sparring. (Foto: Eintracht Frankfurt)

  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
    16 / 34

    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  • Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
    17 / 34

    Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (Foto: FPF)
    18 / 34

    Maxloren Castro. (Foto: FPF)

  • Jairo Concha. (Foto: La Bicolor)
    19 / 34

    Jairo Concha. (Foto: La Bicolor)

  • Jesús Castillo. (Foto: FPF)
    20 / 34

    Jesús Castillo. (Foto: FPF)

  • Carlos Cabello. (Foto: ADT)
    21 / 34

    Carlos Cabello. (Foto: ADT)

  • Erick Noriega. (Foto: FPF)
    22 / 34

    Erick Noriega. (Foto: FPF)

  • Piero Quispe. (Foto: AFP)
    23 / 34

    Piero Quispe. (Foto: AFP)

  • Piero Cari. (Foto: FPF)
    24 / 34

    Piero Cari. (Foto: FPF)

  • Francesco Andrealli, sparring. (Foto: Como 1907)
    25 / 34

    Francesco Andrealli, sparring. (Foto: Como 1907)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
    26 / 34

    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

  • Kevin Quevedo. (Foto: Getty Images)
    27 / 34

    Kevin Quevedo. (Foto: Getty Images)

  • Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)
    28 / 34

    Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)

  • Kenji Cabrera. (Foto: ITEA Sports)
    29 / 34

    Kenji Cabrera. (Foto: ITEA Sports)

  • Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)
    30 / 34

    Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)

  • Bryan Reyna. (Foto: Getty Images)
    31 / 34

    Bryan Reyna. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Ugarriza. (Foto: Instagram)
    32 / 34

    Adrián Ugarriza. (Foto: Instagram)

  • Yordy Reyna. (Foto: Torpedo Moscú)
    33 / 34

    Yordy Reyna. (Foto: Torpedo Moscú)

  • Jair Moretti. (Foto: Sporting Cristal)
    34 / 34

    Jair Moretti. (Foto: Sporting Cristal)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Salió la convocatoria de la con miras a la fecha de noviembre y los amistosos ante y en territorio ruso. Las novedades son los regresos de Yordy Reyna, Piero Quispe y Pedro Gallese con respecto a la nómina de octubre, donde la Bicolor cayó 2-1 ante la ‘Roja’. Por otro lado, el DT Manuel Barreto también apostó por citar a Fabio Gruber, segundo capitán del Núremberg de Alemania y que podría tener su debut en la selección absoluta. Por otro lado, también destaca el llamado de Francesco Andrealli, volante de 18 años del Como de Italia, que dirige Cesc Fábregas, como sparring para unirse de a pocos al universo del ‘equipo de todos’. Aquí la lista completa en imágenes de los convocados para la próxima fecha FIFA.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS