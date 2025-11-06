Con miras a los amistosos frente a Rusia y Chile, la Selección Peruana anunció su convocatoria con varios rostros nuevos, en medio de este proceso de transición de la mano de Manuel Barreto.
Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield) y César Bautista (Sporting Cristal - Sparring).
Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Rafael Guzmán (Universitario - Sparring), Matías Lazo (Melgar), Marcos López (FC Copenhague, Cristian Carbajal (Sport Boys, Fabio Gruber (FC Núremberg) y Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Sparring).
Volantes: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio), Piero Quispe (Sydney FC), Francesco Andrealli (Como 1907 - Sparring) y Piero Cari (Alianza Lima).
Delanteros: Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC), Joao Grimaldo (Riga FC), Jair Moretti (Sporting Cristal - Sparring), Bryan Reyna (Belgrano), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC) y Yordy Reyna (Rodina Moscú).
¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?
Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.
¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?
En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.
