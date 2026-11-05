Los convocados de Perú para el amistoso frente a Bolivia. (Foto: Getty Images)
Los convocados de Perú para el amistoso frente a Bolivia. (Foto: Getty Images)
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Los convocados de Perú para el amistoso frente a Bolivia. (Foto: Getty Images)

  • Los convocados de Perú para el amistoso frente a Bolivia. (Foto: Getty Images)
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    Los convocados de Perú para el amistoso frente a Bolivia. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Diego Romero. (Foto: Getty Images)
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    Diego Romero. (Foto: Getty Images)

  • Matías Córdova. (Foto: Comerciantes Unidos)
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    Matías Córdova. (Foto: Comerciantes Unidos)

  • Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)
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    Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)

  • Erick Noriega. (Foto: Getty Images)
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    Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

  • Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)
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    Fabio Gruber. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: ITEA)
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    Marcos López. (Foto: ITEA)

  • Matías Lazo. (Foto: ITEA Sports)
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    Matías Lazo. (Foto: ITEA Sports)

  • Matías Zegarra. (Foto: ITEA Sports)
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    Matías Zegarra. (Foto: ITEA Sports)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Erinson Ramírez. (Foto: ITEA Sports)
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    Erinson Ramírez. (Foto: ITEA Sports)

  • Francesco Andrealli. (Foto: ITEA Sports)
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    Francesco Andrealli. (Foto: ITEA Sports)

  • Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)
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    Jairo Vélez. (Foto: ITEA Sports)

  • Oslimg Mora. (Foto: ITEA Sports)
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    Oslimg Mora. (Foto: ITEA Sports)

  • Rodrigo Vilca. (Foto: Comerciantes Unidos)
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    Rodrigo Vilca. (Foto: Comerciantes Unidos)

  • Wilder Cartagena. (Foto: ITEA)
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    Wilder Cartagena. (Foto: ITEA)

  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
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    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)
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    Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)

  • Bassco Soyer. (Foto: ITEA Sports)
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    Bassco Soyer. (Foto: ITEA Sports)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: GEC)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: GEC)

  • Jhonny Vidales. (Foto: Getty Images)
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    Jhonny Vidales. (Foto: Getty Images)

  • Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
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    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Piero Magallanes. (Foto: ITEA Sports)
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    Piero Magallanes. (Foto: ITEA Sports)

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La anunció su convocatoria para el partido amistoso frente a , programado para el viernes 13 de noviembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Con algunas sorpresas en la nómina y otros nombres que no fueron considerados por , la ‘Bicolor’ afrontará este reto internacional con el objetivo de sacar nuevas conclusiones de cara al proceso clasificatorio para el Mundial 2030, programado para comenzar en el 2027. Aunque solo será un amistoso en esta fecha FIFA de noviembre, Mano quiere aprovecharlo al máximo y de una vez ir definiendo su columna vertebral, la misma que ya se ha ido amoldando en los ochos partidos previos, aunque con un funcionamiento que todavía deja mucho margen de mejora. En la siguiente galería repasaremos los elegidos por el entrenador brasileño para el enfrentamiento con la ‘Verde’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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