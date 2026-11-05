La Selección Peruana anunció su convocatoria para el partido amistoso frente a Bolivia, programado para el viernes 13 de noviembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Con algunas sorpresas en la nómina y otros nombres que no fueron considerados por Mano Menezes, la ‘Bicolor’ afrontará este reto internacional con el objetivo de sacar nuevas conclusiones de cara al proceso clasificatorio para el Mundial 2030, programado para comenzar en el 2027. Aunque solo será un amistoso en esta fecha FIFA de noviembre, Mano quiere aprovecharlo al máximo y de una vez ir definiendo su columna vertebral, la misma que ya se ha ido amoldando en los ochos partidos previos, aunque con un funcionamiento que todavía deja mucho margen de mejora. En la siguiente galería repasaremos los elegidos por el entrenador brasileño para el enfrentamiento con la ‘Verde’.