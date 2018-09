No fue tomado en cuenta para el Mundial Rusia 2018, pero no baja los brazos. Cristian Benavente tiene una nueva oportunidad en la Selección Peruana tras ser convocado por Ricardo Gareca para los amistosos ante Chile y Estados Unidos.

"Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección. Ahora me encuentro bien, me siento importante en mi club", aseguró en una entrevista al diario AS de España.

Agregó: "Siempre es un plus ser convocado a la Selección Peruana, un punto positivo en este momento de mi carrera. Un plus que me suma y lo afronto muy motivado para hacerlo bien en estos dos partidos amistosos".

Tras anunciar su regreso, Ricardo Gareca explicó que desea utilizar a Cristian Benavente por izquierda, posición en la que viene jugando en el Charleroi de Bélgica. "Nos gusta, ahí tiene más posibilidades. Veremos después, una vez que lo tengamos", dijo.

La Selección Peruana enfrentará en la fecha FIFA de octubre a Chile, el viernes 12 en el Hard Rock Stadium de Miami, y a Estados Unidos, el martes 16 en el Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, Connecticut.

