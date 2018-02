¿Cristian Benavente en la mira de Gareca? medio belga afirmó que lo llamarán

Cristian Benavente no solo tiene su club de 'fans' en Lima, allá en Bélgica también es toda una figura y los hinchas del Sporting Charleroi sueñan con verlo en la próxima Copa del Mundo defendiendo la camiseta de la Selección Peruana.

El 'Chaval' dio una entrevista en francés para el medio The Tribune, y ahí habló sobre toda su expectativa por volver a ponerse la blanquirroja.

El entrenador de Perú, Ricardo Gareca, me sigue, sabe que juego regularmente con mi equipo y eso es bueno", dijo Cristian Benavente.

Pero esto no fue lo que llamó la atención, si no lo que vino después. El medio mencionado aseguró tener información de que el ex Real Madrid Castilla estará en la próxima convocatoria.

"Según nuestra información, él será parte de la próxima selección en los partidos amistosos de su país programados para marzo", se lee.

