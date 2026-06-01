Perú vs. Haití se enfrentan este viernes 5 de junio desde las 7:00 p.m. en el Nu Stadium de Miami, en amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

La selección peruana afrontará su segunda convocatoria bajo la dirección técnica de Mano Menezes, quien asumió el cargo con el objetivo de devolver a la ‘Bicolor’ a una Copa del Mundo. En esta fecha FIFA, el combinado nacional se medirá ante Haití y España, con la consigna de mostrar un alto nivel de rendimiento y recuperar la competitividad que lo caracterizó en los últimos años.

La selección peruana llega a esta nueva fecha FIFA tras haber enfrentado a Senegal y Honduras en la anterior convocatoria, encuentros que marcaron el debut de Mano Menezes al frente de la ‘Bicolor’.

El choque ante el combinado africano terminó con una derrota por 2-0 en el Stade de France, mientras que frente a la selección centroamericana igualó 2-2 en un partido en el que Jairo Vélez se convirtió en la figura del equipo al anotar un doblete y estrenarse como goleador con la camiseta de la selección peruana.

Haití y España, selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026, serán una importante prueba para la selección peruana. Ambos encuentros permitirán a la ‘Bicolor’ medirse ante rivales que lograron clasificar a la máxima cita del fútbol mundial y que forman parte de las 48 mejores selecciones del mundo, brindándole al equipo de Mano Menezes una valiosa oportunidad para evaluar su nivel competitivo y continuar consolidando su proyecto deportivo.

Por el lado de Haití, el combinado ‘Rojo y azul’ se prepara para disputar la segunda Copa del Mundo de su historia. En el Mundial 2026 compartirá grupo con la pentacampeona mundial Brasil, la revelación de la Copa del Mundo 2022, Marruecos, y Escocia, que regresará a una cita mundialista después de 28 años de ausencia. El conjunto caribeño buscará dar la sorpresa en una zona que promete ser una de las más competitivas del torneo.

¿Cuándo juegan Perú vs. Haití?

El partido entre Perú vs. Haití se disputará este viernes 05 de mayo en el Nu Stadium de Miami. El encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿Dónde ver el Perú vs. Haití?

Este encuentro entre Perú vs. Haití será televisado para todo el pueblo peruano por las señales de América TV, ATV, Movistar Deportes, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de Movistar TV App, Claro Video, Zapping.