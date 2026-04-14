Perú vs. Paraguay juegan por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. (Foto: ITEA Sports)
Perú vs. Paraguay juegan por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. (Foto: ITEA Sports)

Este martes 14 de abril desde las 4:00 p.m. (horario peruano), vs. juegan por la fecha 6 de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de DSports en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de DGO, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Perú vs. Paraguay juegan por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. (Video: La Bicolor)
Perú vs. Paraguay juegan por la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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