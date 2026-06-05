vs. se medirán EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 8 de la . ¿En qué canales podrás ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de DSports, con su versión de streaming en DGO (DIRECTV); ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora jugarán? Este duelo está pactado para el viernes 5 de junio desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús.

Dónde ver Perú vs. Argentina: canales de TV vía DSports por Liga de Naciones Femenina. (Video: Conmebol)
Dónde ver Perú vs. Argentina: canales de TV vía DSports por Liga de Naciones Femenina. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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