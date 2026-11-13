¿Dónde ver Perú vs. Bolivia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los medios con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 13 de noviembre del 2026: América TV (Canal 4), América tvGO, Bicolor+, Bicolor+ Premium y FBF Play (en Bolivia). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 8:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay).

Perú vs. Bolivia: previa del partido

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia por televisión?

El amistoso entre Perú y Bolivia se podrá ver EN VIVO por América Televisión, a través de la señal abierta de Canal 4 y su señal HD, Canal 704. La transmisión estará disponible para los televidentes peruanos este viernes 13 de noviembre, desde las 8:00 p.m.

¿Cómo ver Perú vs. Bolivia por América tvGO?

Los hinchas también podrán seguir el partido mediante América tvGO, la plataforma de streaming de América Televisión. Esta alternativa permite acceder a la transmisión desde celulares, computadoras y Smart TV. El servicio ha anunciado que el contenido estará disponible únicamente en territorio peruano.

¿Se podrá ver Perú vs. Bolivia por Bicolor+ Premium?

Otra alternativa anunciada para seguir el amistoso es Bicolor+ Premium, plataforma vinculada a TV360 by Bitel. El servicio ofrece acceso mediante una suscripción de pago, cuyo costo informado es de S/ 6.99.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia en Colombia y Ecuador?

Para Colombia y Ecuador todavía no se ha anunciado una señal oficial que transmita el amistoso. La opción de América tvGO está restringida al territorio peruano, por lo que los aficionados de estos países deberán esperar información de sus operadores o canales deportivos locales.

¿Cómo ver Perú vs. Bolivia por cable y señal abierta?

En Perú, el encuentro podrá seguirse por señal abierta a través de América Televisión (Canal 4 y 704 HD). Los usuarios de televisión por cable también podrán consultar la disponibilidad de América Televisión en la programación de su operador. No se ha anunciado una señal deportiva internacional adicional para este compromiso.

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia en los diferentes países?

El partido se disputará este viernes 13 de noviembre a las 8:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 9:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; 10:00 p.m. en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil; 7:00 p.m. en México; y 2:00 a.m. del sábado 14 en España.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de Perú vs. Bolivia?

Además de la transmisión televisiva y las opciones de streaming, los hinchas podrán seguir la cobertura de Perú vs. Bolivia mediante el minuto a minuto de Depor. Allí encontrarán la previa, las alineaciones, los goles, las incidencias y las principales declaraciones del amistoso internacional.

Perú vs. Bolivia se miden en el Estadio Alejandro Villanueva. (Video: Bicolor +)