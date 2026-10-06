¿Dónde ver Perú vs. Colombia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 6 de octubre del 2026: América TV (Canal 4 y América tvGO), Bicolor+, GOL Caracol TV y Canal RCN. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 6:45 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay).

Perú vs. Colombia: previa del partido

¿Dónde ver Perú vs. Colombia?

El amistoso internacional entre Perú y Colombia podrá verse en vivo este martes 6 de octubre. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) y América tvGO, mientras que en Colombia podrá seguirse por Caracol TV/GOL Caracol TV y Canal RCN.

¿Qué canal transmite Perú vs. Colombia en Perú?

Los hinchas de la Selección Peruana podrán sintonizar América TV (Canal 4) para seguir el último amistoso de la Bicolor en esta fecha FIFA. La señal abierta llevará el encuentro desde Miami para todo el territorio nacional.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia por América tvGO?

Otra alternativa para los aficionados en Perú será América tvGO, plataforma digital de América Televisión. Los usuarios podrán acceder a la transmisión desde dispositivos compatibles con conexión a internet.

¿Dónde ver Perú vs. Colombia en Colombia?

En territorio colombiano, el encuentro podrá seguirse mediante Caracol TV y Canal RCN, dos de las principales señales de televisión abierta del país. También existen alternativas digitales vinculadas a estas cadenas.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia por GOL Caracol?

Los seguidores de la Selección Colombia tendrán la opción de seguir el partido de manera ONLINE a través de GOL Caracol, plataforma que ofrecerá la cobertura del compromiso. Caracol también confirmó alternativas digitales para acompañar la transmisión.

¿Se podrá ver Perú vs. Colombia por Canal RCN?

Sí. Canal RCN será otra de las señales disponibles para los aficionados colombianos que quieran seguir el amistoso internacional frente a Perú. La transmisión forma parte de las opciones anunciadas para este encuentro.

¿Dónde ver Perú vs. Colombia?

En Perú, el partido podrá seguirse ONLINE mediante América tvGO. En Colombia, los aficionados tendrán como alternativas digitales Gol Caracol y las plataformas asociadas a RCN.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

Perú y Colombia se enfrentarán este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. (hora peruana y colombiana). El encuentro se disputará en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos, y marcará el cierre de la gira norteamericana de la ‘Bicolor’.

América TV, América tvGO, GOL Caracol TV y Canal RCN pasarán el partido entre Perú vs. Colombia. (Video: Bicolor)