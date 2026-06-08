¿Dónde ver Perú vs. España EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el lunes 8 de junio de 2026: América TV (Canal 4), ATV y Movistar Deportes. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no la recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España).

Perú enfrenta a España en lunes 8 de junio en amistoso internacional. (Video: Bicolor)

¿Dónde ver Perú vs. España?

El partido entre Perú vs. España se podrá ver en territorio peruano a través de las señales de América TV (Canal 4), ATV y Movistar Deportes. Además, dependiendo del país, la transmisión estará disponible mediante diferentes operadores de televisión y plataformas autorizadas para emitir este amistoso internacional.

¿Dónde ver Perú vs. España por señal abierta?

En Perú, el amistoso entre Perú vs. España podrá verse por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV, que ofrecerán una amplia cobertura previa, la transmisión del partido y el análisis posterior al encuentro.

¿Dónde ver Perú vs. España por cable?

El compromiso entre Perú vs. España será transmitido por Movistar Deportes a través de los distintos operadores de televisión por cable y satélite. Asimismo, los aficionados podrán seguir toda la cobertura mediante las plataformas digitales de los canales autorizados.

¿A qué hora juegan Perú vs. España en Perú?

El amistoso internacional entre Perú vs. España comenzará a las 9:00 p.m. en territorio peruano. El encuentro servirá como una nueva prueba para la selección nacional en la antesala de futuros compromisos oficiales.

¿A qué hora juegan Perú vs. España en España?

Para los aficionados que siguen a la selección española desde su país, el encuentro entre Perú y España comenzará a las 4:00 a.m. del día siguiente. Debido a la diferencia horaria entre ambos países, los seguidores deberán madrugar para no perderse ninguna incidencia del partido.