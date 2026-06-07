Perú vs. España jugarán este lunes 8 de junio, en un amistoso internacional por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. donde los dirigidos por Mano Menezes llegan motivados por el primer triunfo frente a Haití, pero saben que se enfrentarán a una selección poderosa que se prepara para su debut en el Mundial 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La Selección Peruana llega a este trascendental encuentro con la moral fortalecida tras vencer 2-1 a Haití en Miami (goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez). Ese triunfo significó la primera victoria en el nuevo ciclo de Mano Menezes, y ahora enfrentan una prueba de fuego vital para seguir asimilando el roce internacional de máximo nivel.

Menezes sabe que ante la jerarquía de España se requerirá mayor contención y dinámica. Se perfilan cambios importantes, como el posible ingreso desde el inicio de Yoshimar Yotún para aportar equilibrio, reemplazando a André Carrillo. Además, el gran nivel mostrado por Rodrigo Vilca en el segundo tiempo contra los caribeños podría valerle un lugar en el equipo titular, dándole un perfil más atrevido a la volante nacional.

Sabiendo que se encuentran en plena etapa de construcción, la ‘Bicolor’ mira este duelo con extrema seriedad. La estrategia pasará por armar un bloque sólido que intente ser una piedra en el zapato para el ataque europeo, aprovechando el despliegue físico para lastimar en las transiciones rápidas.

Por su parte, España aterriza en Norteamérica como uno de los favoritos absolutos para levantar la Copa. Vienen de igualar 1-1 ante Irak en su último amistoso (donde anotó Ferran Torres), y este partido representa su prueba definitiva para ajustar las últimas tuercas antes de meterse de lleno en la fase de grupos del Mundial.

Al estar a pocos días de su debut mundialista, se espera que el equipo español cuide a varias de sus figuras principales para no arriesgar su integridad física. Sin embargo, esto no resta peligro: el técnico aprovechará para darle rodaje a gran parte de un plantel lleno de estrellas, probando variantes que mantengan la intensidad competitiva.

Fiel a su ADN, España buscará monopolizar el balón desde el pitazo inicial. Su juego de circulación rápida y presión alta intentará hundir a Perú en su propio campo, obligando a los dirigidos por Menezes a realizar un desgaste físico monumental sin la pelota.

¿A qué hora juegan Perú vs España?

Perú vs España está programado para este lunes 8 de junio desde la 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a las 4:00 a.m. del martes.

¿En qué canales Perú vs España?

Perú vs España se disputará en el estadio Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, en la señal de Movistar TV, y también en América Televisión y ATV para todo el territorio peruano por señal abierta. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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