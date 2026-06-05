¿Dónde ver Perú vs. Haití EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 5 de junio del 2026: América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay).

América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes transmitirán el amistoso internacional entre Perú vs. Haití. (Video: Bicolor)

¿Dónde ver Perú vs. Haití?

El partido entre Perú vs. Haití se podrá ver a través de las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de la señal de cable de Movistar Deportes, disponible en el servicio de Movistar TV y su alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App.

¿Dónde ver Perú vs. Haití por señal abierta?

El amistoso FIFA entre Perú vs. Haití se verá por señal abierta en suelo peruano a través de las señales de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9).

¿Dónde ver Perú vs. Haití por cable?

El compromiso entre Perú vs. Haití, válido por un amistoso internacional de la fecha FIFA de junio, se verá por señal de cable a través de las cableoperadoras que tengan en su parrilla los canales de América TV y ATV, además de Movistar Deportes.

¿A qué hora juegan Perú vs. Haití en Perú?

El amistoso internacional entre Perú vs. Haití comenzará a las 7:00 p.m. en territorio peruano, la misma hora en países como Colombia y Ecuador.

¿A qué hora juegan Perú vs. Haití en Argentina?

Si estás en Argentina y quieres ver la transmisión del partido entre Perú vs. Haití, toma en cuenta que en dicho país comenzará a las 9:00 p.m., al igual que en Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora juegan Perú vs. Haití en España?

Para el público que radica en España, el amistoso entre Perú vs. Haití arrancará a las 2:00 a.m. del sábado 6 de junio.