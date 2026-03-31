Perú vs. Honduras se enfrentan en un amistoso internacional. (Diseño: Depor)
Perú vs. Honduras se enfrentan en un amistoso internacional. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo ? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 31 de marzo del 2026: América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde la 1:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay).

¿Dónde transmiten el partido entre Perú vs. Honduras? (Video: La Bicolor)
¿Dónde transmiten el partido entre Perú vs. Honduras? (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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